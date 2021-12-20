حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين ترتفع إلى 208 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 08:12 صباحا
آثار الدمار الذي خلفه الإعصار راي في الفلبين، 19 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء إعصار «راي» في الفلبين إلى 208 قتلى، بحسب ما أعلنت الشرطة الوطنية، الإثنين، ما يجعله من أعنف الأعاصير التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة.

وأظهرت إحصاءات الشرطة أن 239 شخصًا على الأقل أصيبوا، وفُقِد 52 آخرون بعد أن اجتاح إعصار راي المناطق الجنوبية والوسطى من الجزر، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الصليب الأحمر الفلبيني إن ما حصل في المناطق الساحلية «مجزرة فعلية». وقال فيري اسونسيون وهو بائع جوال في مدينة سوريغاو التي لحقت بها أضرار جسيمة «الوضع يائس كليا. الناس بحاجة إلى مياه شرب وأغذية».

وأدت العاصفة إلى انتزاع أسقف واقتلاع أشجار وأعمدة كهربائية ودمرت منازل خشبية فيما غطت المياه بلدات مذكرة بالإعصار الفائق القوة "هايان" الذي ضرب الفلبين في العام 2013. ويُعد الإعصار «هايان» أكثر الأعاصير فتكا في الفيليبين مع تسببه بمقتل أو فقدان 7300 شخص.

وتعد جزيرة بوهول من أكثر الجزر تضررا مع سقوط ما لا يقل عن 80 قتيلا على ما أعلن حاكم المنطقة ارتور ياب.

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