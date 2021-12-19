وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتولى ملفات «بريكست» بعد استقالة فروست

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. (الإنترنت)

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، الأحد، أن وزيرة الخارجية ليز تراس ستتولى ملفات «بريكست» بعد استقالة الوزير ديفيد فروست.

وأورد بيان لمكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون أن تراس «ستتولى المسؤولية الوزارية على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بمفعول فوري»، وفق «فرانس برس».

وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مساء السبت، استقالة الوزير ديفيد فروست، الذي قاد مفاوضات «بريكست» في عهد رئيس، الوزراء بوريس جونسون.

ونشر «داوننغ ستريت» خطاب استقالة فروست، الذي قال فيه إنه سيتنحى من منصبه فورًا، معبرًا لجونسون عن مخاوفه بشأن «الاتجاه»، الذي تسير به الحكومة حاليًا.