فرنسا تفتح تحقيقا في سقوط قتلى مدنيين بالنيجر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 11:16 صباحا
مدرعة فرنسية تابعة لقوة «برخان» في غاو. 4 ديسمبر 2021.(أ ف ب)

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن الجيش الفرنسي أجرى«تحقيقًا داخليًا» في ملابسات مقتل ثلاثة أشخاص أثناء مرور إحدى قافلاته في النيجر، وذلك ردًا على طلب رئيس النيجر بإجراء تحقيق في الحادث، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت بارلي في مقابلة مع جريدة«جورنال دو ديمانش» أنه «كان هناك تحقيق داخلي أظهر أنه في مواجهة مظاهر عنف كبير، أظهر جنودنا السيطرة اللازمة وكان لديهم الرد المناسب».

وطالب الرئيس محمد بازوم «السلطات الفرنسية» بفتح تحقيق في الاشتباكات التي وقعت نهاية نوفمبر الماضي على طريق قافلة قوة برخان قتل خلالها ثلاثة أشخاص بحسب نيامي.

وهذه القافلة التي غادرت العاصمة الاقتصادية لساحل العاج أبيدجان، كان ينبغي أن تنضم إلى غاو في مالي، كما حدث مرارًا منذ بدء التدخل الفرنسي في منطقة الساحل العام 2013.

وفي البداية حوصرت وتعرضت للرشق بالحصى في كايا بوسط بوركينا فاسو، قبل أن تستأنف رحلتها بعد أيام، ليقطع متظاهرون غاضبون طريقها مجددًا في تيرا بغرب النيجر.

وقتل ثلاثة من المحتجين في إطلاق نار ألقى البعض باللوم فيه على القوات النيجيرية فيما ألقى البعض باللوم على القوات الفرنسية.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية استمرار الحوار مع نيامي بشأن هذه الحوادث، وقالت بارلي «نواصل حوارنا مع السلطات النيجيرية لفهم ما حدث قبل هذه الاشتباكات وأثناءها وبعدها».

من جانبه، أعلن محمد بازوم أنه «أمر الأجهزة المختصة النيجيرية بإجراء تحقيق» من أجل تحديد «اختلالات» جهاز إنفاذ القانون.

وأصبحت هذه القافلة رمزًا لعداء السكان الغاضبين من عنف المتطرفين الذي أصبح منتشرًا في كل مكان، للتدخل المسلح لفرنسا في منطقة الساحل والذي يتزايد في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وقالت الوزيرة في إشارة إلى روسيا، إلى أن الخطاب المناهض لفرنسا تغذيه «جهات فاعلة سياسية لمصلحتها الخاصة أو تحت تأثير خارجي»، وأضافت: «لكن في الأماكن التي يكون فيها جنودنا موجودين، يدرك السكان أن هذه قوات حماية وطمأنة لأنهم هم الهدف الأول للإرهابيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
طاقم طائرة أميركية يطرد مسافرا استبدل السروال الداخلي بالكمامة
منوعات
«الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور
عربى
الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس
رياضة عالمية
كابوس 2020 يخيم على نيويورك مع انتشار «أوميكرون»
اقتصاد
95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
رئيس بلدية فرنسي يناشد ماكرون الالتفات لمصير عائلات سورية تخلى عنها رفعت الأسد
دولى
«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد
ثقافة وفن
خبيرة في «الأزمات الدولية» تحذر من مخاطر فوضى مؤسساتية في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم العالمى للغة العربية .. 18 ديسمبر
كاريكاتير
المشري يتحدث عن طريقين لعلاج الانسداد السياسي ويؤكد تواصله مع عقيلة صالح
ليبيا
خطأ ساذج يوقع إيطاليًا ادعى العمى للحصول على مساعدات
منوعات
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (9 - 16 ديسمبر 2021)
ليبيا
«ذا ناشيونال»: مسؤول أميركي كبير يتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مميزات جديدة تضاف لـ«سبورتاج كيا»