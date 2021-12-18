هولندا تعلن «إغلاقا» في فترة عيد الميلاد لاحتواء تفشي «أوميكرون»

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، السبت، «إغلاق» البلاد في فترة عيد الميلاد في قرار يرمي إلى احتواء التفشي المتسارع للمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا».
وقال روتي في مؤتمر صحفي متلفز: «أقف هنا الليلة بحزن. ولاختصار الأمر بجملة واحدة، سيفرض إغلاق في هولندا اعتبارًا من الغد»، وفق «فرانس برس».
قبل أسبوع من عيد الميلاد، تم تشديد القيود عبر العالم للجم الانتشار الخاطف للمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، ما حمل رئيس بلدية لندن على إعلان حالة «حدث كبير»، وباريس إلى إلغاء عروض الألعاب النارية والاحتفالات بحلول السنة الجديدة على جادة الشانزليزيه.
فبعد شهر فقط على رصدها للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، بات المتحور «أوميكرون» موجودًا في نحو ثمانين بلدًا وينتشر بسرعة هائلة في أوروبا، حيث يتوقع أن يصير النسخة المهيمنة بحلول منتصف يناير بحسب المفوضية الأوروبية، بحسب «فرانس برس».
حالة «حدث كبير» في العاصمة البريطانية
وبات «أوميكرون» منتشرًا بكثافة في بريطانيا، وأعرب رئيس بلدية لندن صادق خان، السبت، عن «قلقه الكبير» معلنًا حالة «حدث كبير» في العاصمة البريطانية تستلزم ردًّا منسقًا من الأجهزة العامة.
وسبق أن أعلن خان حالة «حدث كبير» في لندن في 8 يناير الفائت عقب تفشي موجة إصابات بفيروس «كورونا» أيضًا، لكنه عاد وألغاها بعد شهر مع انخفاض عدد الإصابات.
وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، السبت، إنه تم رصد أكثر من 10 آلاف إصابة مؤكدة جديدة بالمتحور «أوميكرون»، ليبلغ العدد التراكمي ما يقارب 25 ألفًا. وبحسب عدة وسائل إعلام بريطانية، تنوي الحكومة حظر التجمعات في الداخل بعد عيد الميلاد لمدة أسبوعين في محاولة لكبح هذا التفشي.
إغلاق المطاعم وإلغاء الحفلات
وفي باريس، أعلنت البلدية السبت، إلغاء، الألعاب النارية والحفلات الموسيقية المقررة في جادة الشانزليزيه ليلة رأس السنة. وطلب رئيس الوزراء جان كاستكس من المجالس البلدية، الجمعة، إلغاء الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية مساء 31 ديسمبر، مع حظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة.