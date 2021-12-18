عمليات مشتركة للجيشين الأوغندي والكونغولي ضد «القوات الديمقراطية المتحالفة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 05:47 مساء
جندي من الجيش الكونغولي بالقرب من سيموليكي في محمية فيرونغا الوطنية بالكونغو الديموقراطية. (أ ف ب)

يتقدم جنود المشاة حاملين حقائبهم ورشاشاتهم في الغابة باتجاه مواقع قصفت من قبل لإيوائها متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة» الذين يتعقبهم الجيشان الأوغندي والكونغولي في شمال شرق الكونغو الديمقراطية.

قال أحد الجنود الكونغوليين الشباب ببزته العسكرية، أمام كاميرات مجموعة صغيرة من الصحفيين في شمال محمية فيرونغا الوطنية، «نحن نقاتل حتى التضحية الكبرى»، وفق «فرانس برس». 

 قاذفات الصواريخ تنطلق من معسكر «سيموليكي»
قبيل ذلك كانت قاذفات الصواريخ بدأت عملها من معسكر «سيموليكي»، الذي كان في الماضي قاعدة للأمم المتحدة داخل المحمية قتل فيها 15 جنديًّا تنزانيًّا من قوة حفظ السلام على يد «القوات الديمقراطية المتحالفة» في 2017. 

ومحمية فيرونغا الشهيرة بـ«الغوريلا الجبلية» التي تعيش في الجزء الجنوبي منها، تستخدمها أيضًا قاعدة خلفية مجموعات مسلحة عدة بينها «القوات الديمقراطية المتحالفة» في شمالها، منذ ربع قرن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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هنا، أُقيم مقر موقت للقيادة المشتركة. ويناقش جنرالان هما الأوغندي كايانغا موهانغا، والكونغولي بيرتان مبوتيلا العمليات، بينما يتوغل في الغابة جنود مشاة من الوحدة الكونغولية للقتال في الأدغال والوحدة الأوغندية للجبال. 

القوات الأوغندية البرية تدخل الأراضي الكونغولية
وأصبح تدخل القوات الجوية والمدفعية الأوغندية في 30 نوفمبر ضد قواعد متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة» في شرق الكونغو الديمقراطية في أسبوعه الثالث. 

ولم تنشر أي حصيلة للقتلى أو الجرحى. إلا أن نقطة «أولية» تم إعلانها في 11 ديسمبر أفادت بأن 34 «إرهابيًّا» أسروا و«أربعة أكواخ معادية دمرت» و«أطلق 31 رهينة كونغوليا». 
 وقال الجيش الأوغندي، مطلع الأسبوع الجاري، إن «ثلاثة مواقع إضافية للعدو» استُهدفت بضربات جوية ومدفعية. 

ومباشرة بعد القصف الأول الذي استهدف مقاطعة شمال وجنوب إيتوري، دخلت القوات الأوغندية البرية الأراضي الكونغولية عبر نقطة نوبيلي الحدودية. وأُقيمت بعد ذلك قاعدة أمامية على بعد نحو عشرة كيلومترات ريثما يتم إصلاح الطريق السيئ وفتحه أمام الآليات الثقيلة.

تعاون مع الجيش 
قال الكابتن أنتوني موالوشايي الناطق باسم القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية في منطقة بيني (شمال كيفو)، الأسبوع الماضي، إنه يقدر بـ«48 ساعة أو أقل» الوقت اللازم لجعل الطريق سالكًا والسماح بعمليات برية واسعة في فيرونغا. 

ورحب، الثلاثاء، في المقر الرئيسي بالحديقة بتقدم التدخل ضد القوات الديمقراطية المتحالفة، المتمردين المتهمين بشن هجمات جهادية على الأراضي الأوغندية وارتكاب مذابح متكررة بحق مدنيين في الكونغو الديمقراطية، حيث تتمركز هذه الحركة منذ 1995. 

وأكد للصحفيين أن «العمليات الواسعة تتقدم بشكل جيد جدًّا على الأرض»، داعيًا السكان إلى «عدم الهلع بسبب الأسلحة الثقيلة». 

انتهاز فرصة «اليد الممدودة» 
في الوقت نفسه، وصل المنسق الكونغولي للعملية الجنرال ميجور كميل بومبيلي إلى بيني. ودعا السكان، الأربعاء، إلى انتهاز فرصة «اليد الممدودة» من قبل الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، والرئيس الأوغندي يويري موسيفيني اللذين «اتفقا على توحيد الجهود لفرض السلام» في المنطقة. وقال: «يجب أن نتعاون مع الجيش والشرطة». 

ويخضع شمال كيفو وإيتوري لحالة حصار منذ بداية مايو في إجراء استثنائي أعطى صلاحيات كاملة للجيش، لكنه فشل حتى الآن في وقف فظائع المجموعات المسلحة. ورحب السكان الذين أنهكتهم سنوات من القتل وانعدام الأمن بتدخل الجيش الأوغندي، لكنهم لم ينسوا الدور السابق لجيرانهم في زعزعة استقرار منطقتهم ويخشون أن يستمر إلى الأبد. 

وفي خطابه إلى الأمة، الإثنين، تعهد فيليكس تشيسكيدي بضمان بقاء الجيش الأوغندي في الكونغو الديمقراطية فقط طالما احتاج الأمر لمحاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.

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