تركيا تتعهد إرسال 15 مليون جرعة من لقاحات مضادة لـ«كوفيد» إلى أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 03:07 مساء
عبوات لقاحات مضادة لكوفيد-19 في تركيا. (الإنترنت)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بإرسال 15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أفريقيا، خلال قمة يحضرها عشرات من قادة دول  القارة في اسطنبول. 

وظَّفت أنقرة استثمارات كبيرة في أفريقيا في العقدين الماضيين برعاية إردوغان لتعزيز وتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية أيضًا، لا سيما في مجال الدفاع، وفق «فرانس برس». 

وهذه القمة التي افتُتحت الجمعة هي الثالثة من نوعها وتهدف إلى تعزيز الشراكة مع القارة التي زار الرئيس التركي أكثر من ثلاثين دولة فيها.  وأعلن إردوغان في خطاب السبت أن تركيا ستُسلم 15 مليون جرعة تهدف إلى وقف انتشار وباء كوفيد-19 في القارة التي تعاني من ضعف حملات التطعيم.

الرئيس التركي تعهد بتقاسم اللقاحات مع أفريقيا 
طور باحثون أتراك لقاحهم الخاص «توركوفاك» وتقدموا بطلب للحصول على موافقة طارئة. ووعد الرئيس التركي بتقاسم اللقاحات مع أفريقيا فور صدور الترخيص.

وسُجِّل ارتفاع بنسبة 57% في عدد الإصابات بكوفيد-19 في أفريقيا الأسبوع الماضي. وجنوب أفريقيا التي رصد فيها متحور «أوميكرون» للمرة الأولى، هي أكثر دول القارة تضررًا.

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وعبر إردوغان عن رغبته في تعزيز المبادلات مع أفريقيا في عدد كبير من المجالات بما في ذلك الصحة والدفاع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.  وأكد أن «الإمكانات الحقيقية بيننا تتجاوز بكثير أهدافنا الحالية». 

حجم التجارة يرتفع بين تركيا وأفريقيا خلال عشرين عامًا 
وارتفع حجم التجارة بين تركيا وأفريقيا خلال عشرين عامًا من 5.4 مليار دولار إلى 25.3 مليار دولار في 2020.  وقال الرئيس التركي إنه في الأشهر الـ11 الأولى من 2021 وحده وصلت قيمة المبادلات إلى 30 مليار دولار، موضحًا أنه يتطلع إلى بلوغها 75 مليار دولار في المستقبل. 

وذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن 16 رئيس دولة و 102 وزير أفريقي يشاركون في القمة التي تنتهي السبت وتخللتها محادثات ثنائية عدة مع المسؤولين الأتراك.  والتقى إردوغان على انفراد مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس النيجيري محمد بخاري.

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