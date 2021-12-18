رئيس بلدية فرنسي يناشد ماكرون الالتفات لمصير عائلات سورية تخلى عنها رفعت الأسد

مزرعة خيول يقيم فيها سوريون قطعت عنهم الكهرباء والماء منذ أسبوع بفرنسا، 18 ديسمبر 2021 (فرانس برس)

ناشد رئيس بلدية فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون الالتفات إلى مصير نحو عشر عائلات يقيم أفرادها في عقار يملكه رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرًا إلى أن هؤلاء يعيشون في ظروف رديئة من دون كهرباء.

وقال رئيس بلدية بيسانكور، جان كريستوف بوليه، في رسالة إلى ماكرون «لا يمكننا أن نترك هؤلاء الأشخاص من دون حلّ هذا الشتاء»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن من مسؤولية الدولة أن تتحرك بسرعة، مؤكدًا تسجيل حالة وفاة في صفوف المقيمين في نهاية الأسبوع الماضي، ونقل أشخاص أصيبوا بـ«كوفيد-19» إلى المستشفى، «فيما هناك شخص مسنّ يجب إبقاؤه موصولًا بجهاز المساعدة على التنفس، مما يتطلّب توفّر المياه والكهرباء».

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ويقيم نحو 80 سوريًا من الموظفين السابقين لرفعت الأسد في مزرعة خيول سان جاك التي تضم قصرا وحظائر تم تحويلها إلى أجنحة للسكن ومنازل عدة. وكانت هذه العائلات وصلت إلى فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي بعدما تخفّى أفرادها داخل حقائب عائدة لرفعت الأسد الذي كان في منفاه.

وغادر رفعت الأسد (84 عامًا) سورية في 1984 بعد انقلاب فاشل ضدّ شقيقه حافظ، وقد أعلن معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة العام 2000.

العقار ضمن الأصول التي صادرها القضاء الفرنسي

والعقار البالغة مساحته نحو أربعين هكتارًا هو من ضمن أصول صادرها القضاء في إطار محاكمة. وفي سبتمبر الماضي، دان القضاء الفرنسي رفعت الأسد بتبييض الأموال ضمن عصابة منظّمة وباختلاس أموال عامة سورية.

وحكم عليه غيابا بالحبس أربع سنوات فضلاً عن مصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو.

ولتجنيب عمّه الحبس، كان الرئيس السوري بشار الأسد قد سمح له بالعودة إلى سورية بعد 36 عامًا قضاها في المنفى القسري.

رفعت الأسد يتخلى عن الموظفين ويتأخر عن سداد فواتير كهرباء

وبعودته إلى سورية، تخلّى رفعت الأسد عن موظفيه السابقين، متخلفًا عن تسديد فواتير كهربائية بأكثر من 200 ألف يورو في مزرعة خيول سان جاك.

وقال رئيس البلدية «الآن وقد جمّدت أصول رفعت الأسد»، تجد العائلات نفسها «من دون مياه ولا كهرباء منذ أشهر»، مناشدًا السلطات «إعادة التغذية بالتيار الكهربائي» والنظر في نقل العائلات إلى مكان آخر.

وأضاف: «لم نتبلّغ بأي ردّ ملموس لا من السلطات المحلية ولا من شركة إينيديس» التي تتولى إدارة شبكة توزيع الكهرباء الفرنسية، مؤكدًا أن الوضع النفسي للعائلات ليس جيدًا.