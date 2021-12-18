أكثر من 20 قتيلا في إعصار بالفلبين.. الدمار اقتلع الأشجار وهدم المساكن وشرد السكان

سكان يفتشون عن مقتنياتهم في منازلهم المدمرة جراء الإعصار، في محافظة سيبو، 17 ديسمبر 2021 (فرانس برس)

لقي أكثر من 20 شخصًا حتفهم في أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات اليوم السبت، مشيرة إلى أن الكارثة خلّفت أضرارًا جسيمة في المناطق الأشدّ تضررًا في وسط البلاد وجنوبها.

واضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس بسبب الإعصار «راي» الذي أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في الكثير من المناطق بعدما دمر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجارًا وهدم مساكن، وفق وكالة «فرانس برس».

تغير قوة الإعصار.. والدمار ثابت

وحين ضرب الإعصار جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس الماضي كان إعصاراً فائق القوة؛ إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومترًا في الساعة.

وتراجعت سرعة هذه الرياح إلى 150 كيلومترًا الجمعة مع تقدُّم الإعصار في الأرخبيل، حيث خلّف أضرارًا جسيمة على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية.

وضرب الإعصار عصر الجمعة شمال جزيرة بالاوان الوجهة السياحية الشهيرة قبل ان يبتعد باتجاه بحر الصين الجنوبي نحو فيتنام.

وقال ألبرتو بوكانيغرا مسؤول الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفلبين «إنها واحدة من أعتى العواصف التي تضرب الفلبين في شهر ديسمبر خلال العقد الأخير»، مضيفًا أن «المعلومات التي تردنا والمشاهد التي تصلنا مقلقة للغاية».

آلاف العسكريين والشرطيين يبحثون عن الضحايا

وأوضح الناطق باسم وكالة الكوارث الوطنية مارك تيمبال لوكالة «فرانس برس» أن أكثر من 18 ألف عسكري وشرطي وعنصر من خفر السواحل وفرق الإطفاء سينضمون إلى جهود البحث والإنقاذ في أكثر المناطق تضرّرًا. وأضاف أن «الأضرار جسيمة» في سوريغاو وسيارغاو، المنطقتين اللتين ضربهما الإعصار بأقصى قوته.

وتقيم على جزيرة سيارغاو نحو مئة ألف نسمة، وهي تستقطب هواة ركوب الأمواج. وقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرح عشرات آخرون في سوريغاو على ما قال رئيس بلدية المدينة ارنستو ماتوغاس، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 21.

وأشار بوكانيغرا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيؤثر على إمدادات المياه.

محاولات إصلاح الدمار

وعلى جزيرة ديناغات حيث قضى ستة أشخاص على الأقل جراء الإعصار، فيما يحاول السكان إصلاح منازلهم لأن الدمار لحق أيضًا بمراكز الإيواء، وفق نائب حاكم هذه المحافظة الواقعة في شرق البلاد نيلو ديميري. وأضاف «لا يمكنهم اللجوء إلى مكان آخر...فقد دمر كل شيء».

ونشر خفر السواحل الفلبينيون صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حجم الدمار الذي لحق بأنحاء واسعة من سوريغاو حيث اقتلع الإعصار أسقف الكثير من منازلها وهشّم عددًا كبيرًا من مساكنها واقتلع أشجارًا من جذورها.

وأظهرت لقطات جوية مساحات من حقول الأرزّ وقد غمرتها المياه.