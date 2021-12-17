قوى أوروبية تحذر من أن المفاوضات مع إيران «تتجه سريعا إلى حائط مسدود»

حذرت قوى أوروبية، من أن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي «تتجه سريعًا إلى حائط مسدود»، رغم التقدم الطفيف المسجل في المفاوضات الجارية في جنيف منذ أيام خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وكالة «فرانس برس» إن دبلوماسيين فرنسيين وألمان وبريطانيين تحدثوا، الجمعة، عن تقدم طفيف في المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة استئنافها في أسرع وقت تجنبًا لفشلها.

وقال الدبلوماسيون «جرى إحراز بعض التقدم على المستوى التقني في الساعات الـ24 الأخيرة» لكنهم حذروا من «أننا نتجه سريعًا إلى حائط مسدود في هذه المفاوضات».