«فرانس برس»: موسكو تقدم لائحة اقتراحات للحد من الوجود العسكري الغربي في جوارها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 02:14 مساء
مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت روسيا، الجمعة، اقتراحين من شأنهما الحد من النفوذ العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «ناتو» في جوارها وتريد التفاوض «بدءًا من السبت» مع الولايات المتحدة على هذه الإجراءات التي تعتبر أساسية لمنع تصعيد التوتر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وهذان الاقتراحان اللذان أطلق عليهما «معاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الضمانات الأمنية واتفاق حول تدابير لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء»، في حلف شمال الأطلسي، ينصان على حظر أي توسع إضافي لـ«الناتو» وكذلك إنشاء قواعد عسكرية أميركية في الجمهوريات السوفياتية السابقة، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

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