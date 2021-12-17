حزب المحافظين البريطاني يخسر أحد معاقله الانتخابية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أ ف ب)

مُني حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بهزيمة نكراء في انتخابات تشريعية فرعية جرت، الخميس، في وسط إنجلترا وخسر فيها أحد معاقله، حسب النتائج الرسمية التي صدرت، الجمعة.

وأظهرت النتائج الرسمية أنّ مرشحة الحزب الليبرالي-الديموقراطي، هيلين مورغن، فازت بالمقعد النيابي عن دائرة نورث شروبشير بعدما تقدّمت بحوالى ستة آلاف صوت على منافسها الذي رشّحه حزب رئيس الوزراء لخلافة النائب المحافظ أوين باترسون الذي كان يشغل هذا المقعد منذ 1997 واضطر للاستقالة إثر فضيحة سياسية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت مورغن بعد إعلان فوزها إن الناخبين أكدوا «بوضوح» لبوريس جونسون أن «الحفلة انتهت»، مؤكدة أن «حكومتك التي تحكم بناء على الأكاذيب والغرور، يجب أن تحاسب».

وشغل باترسون هذا المقعد منذ 1997 واضطر للاستقالة إثر فضيحة سياسية. وكان قد حصل في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2019 على 62.7 بالمئة من الأصوات وأغلبية مريحة من 23 ألف صوت.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات، الخميس، في هذه الدائرة الانتخابية الريفية في إنجلترا التي هيمن عليها لعقود حزب المحافظين، 46.3 بالمئة (أو 38093 ناخبًا حسب التعداد النهائي)، مقابل 62.9 بالمئة في اقتراع ديسمبر 2019.

ويبدو أن الليبراليين الديموقراطيين حصلوا على دعم مؤيدي حزب العمال المعارض. وقال مارتن هيل (68 عاما) الذي يصوت عادة لحزب العمال لـ«فرانس برس» في وقت سابق من الأسبوع: «سأصوت لليبراليين الديمقراطيين لأنني أشعر بالإهانة من أداء جونسون»، وأضاف: «سيكون تصويتا تكتيكيًا. أريد أن اوجه صفعة لجونسون».

وتأتي هذه القضايا في أسوأ وقت لجونسون بينما تواجه المملكة المتحدة على حد قوله «موجة مد» لتفشي المتحورة «أوميكرون» في بلد سجل 147 ألف وفاة تقريبًا.

وباتت مصداقيته موضع تشكيك خصوصا بعدما تم الكشف عنه أخيرًا عن احتفال أقيم في مقر رئاسة الحكومة في نهاية 2020 بينما كانت قيود كبيرة مفروضة على البريطانيين للحد من اتصالاتهم الاجتماعية إلى أقصى الحدود.

وقد واجه في مجلس العموم، الثلاثاء، صعوبة في إقناع النواب بفرض قيود جديدة لمكافحة «كوفيد». وتمثلت الضربة الأخيرة بتمرد غير مسبوق من قبل نواب حزبه الذين صوت 99 منهم في مجلس العموم ضد فرض الشهادة الصحية للمناسبات الكبرى، معتبرين أن ذلك يحد من الحريات. وتم تمرير هذا الإجراء فقط بفضل دعم المعارضة العمالية.

ويضاف إلى ذلك ما كشفته صحيفتا «ذي غارديان» و«الإندبندنت» عن مشاركة جونسون لفترة قصيرة في حفل صغير في مقر الحكومة في داونينغ ستريت في 15 مايو 2020، رغم القيود الصحية. وتحدثت الحكومة حينذاك عن لقاء «مع وزيرة الصحة في ذلك الوقت (مات هانكوك) وفريقه في الحديقة بعد مؤتمر صحفي».