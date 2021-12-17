حريق يخلف 27 قتيلا في نصف ساعة باليابان

عناصر إطفاء داخل مبنى في مدينة أوساكا في غرب اليابان إثر إخماد حريق اندلع فيه، 17 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

لقي 27 شخصًا مصرعهم في حريق اندلع صباح الجمعة في مبنى بمدينة أوساكا في غرب اليابان، حسب ما أفادت شبكة التلفزيون العمومية «إن إتش كي»، ووسائل إعلام عديدة أخرى.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وسائل الإعلام اليابانية أنّ الحريق اندلع في مبنى يقع في أحد الأحياء التجارية في وسط المدينة، وأخمده عناصر الإطفاء في غضون نصف ساعة، لكنّه أدّى إلى وفاة 27 شخصًا بعدما أصيبوا بـ«سكتات قلبية- تنفسية».

وأظهرت مشاهد بثّتها شبكة «إن إتش كي» وقنوات تلفزة أخرى عناصر الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في المبنى المؤلّف من ثماني طبقات.

وإثر إخماد النيران بدا الطابق الرابع من مبنى المكاتب الضيّق متفحّمًا وقد تحطّمت نوافذه. وحسب وسائل إعلام محليّة، فإنّ الطابق الرابع يضمّ عيادة تقدّم خدمات للصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء في أوساكا لوكالة «فرانس برس» إنّ 28 شخصًا أصيبوا في الحريق «بينهم 27 في حالة توقّف قلبي-تنفسي»، المصطلح الطبي المستخدم في اليابان لوصف شخص فارق الحياة لكنّ وفاته لم يؤكّدها بعد طبيب.

وأضاف المسؤول أنّ الحريق اندلع في الساعة 10:18 (01:18 ت غ) في الطابق الرابع من المبنى وأخمدته فرق الإطفاء بعد نصف ساعة. ولم يتّضح في الحال سبب الكارثة.