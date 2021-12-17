مجموعة السبع: «أوميكرون» أكبر خطر صحي راهن في العالم

سريان «كوفيد-19» أكثر اعتدالا لدى المصابين بسلالة «أوميكرون» (الإنترنت)

حذر وزراء الصحّة في دول مجموعة السبع، مساء الخميس، من أن المتحورة «أوميكرون» لفيروس كورونا هي «أكبر خطر راهن على الصحة العامة في العالم»، مؤكدين أن التصدي لهذا الخطر يتطلّب «تعاوناً وثيقاً».

وقال وزراء الصحة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان، صدر في أعقاب آخر اجتماع يعقدونه في ظل الرئاسة البريطانية للمجموعة، إنّهم «قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات» بالمتحورة الجديدة.

وأضاف البيان أنّ «المفتاح» لمواجهة «وضع يتطور بسرعة كبيرة» يكمن في «تعاون وثيق أكثر من أي وقت مضى»، وكذلك «مراقبة البيانات وتبادلها».