الفن «قوة ناعمة» تشكل ركيزة الدبلوماسية الفرنسية-الروسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في معرض موروزوف في باريس في 21 سبتمبر 2021. (فرانس برس)

سلطت وكالة «فرانس برس» الضوء على دور الفن كـ«قوة ناعمة» في تدعيم العلاقات الدبلوماسية بين باريس وموسكو رغم الخلافات العميقة بين البلدين حول عدد كبير من القضايا، مشيرة إلى أن الفن «يبدو دعامة متينة مثل جسر ألكسندر الثالث الذي وضع قيصر روسيا نيكولاس الثاني حجر الأساس لبنائه».

فمن أوكرانيا إلى سورية واتهامات بالتدخل في الانتخابات، تبدو العلاقات بين الرئيس فلاديمير بوتين والغرب في أدنى مستوياتها في القضايا الدولية الكبرى. «لكن في الفن لا مثيل للثنائي الفرنسي الروسي»، تقول «فرانس برس».

مجموعة فنية تعرض للمرة الأولى خارج روسيا

ودللت على ذلك، بالعرض الحديث لمجموعة الأخوين الروسيين ميخائيل وإيفان موروزوف الذي تقدمه منذ سبتمبر مؤسسة «لوي فويتون» في باريس، بعد أربع سنوات على معرض لمقتنيات جامع تحف روسي آخر هو سيرغي شتشوكين جذب نحو 1.3 مليون زائر وهو رقم قياسي.

وبعد تأجيله ثلاث مرات بسبب الأزمة الصحية، تم عرض 200 لوحة ومنحوتة جمعها الصناعيان الروسيان في مطلع القرن التاسع عشر، بما فيها كنوز فرنسية تتألف من أعمال للفنانين فان غوخ وغوغان ورينوار وسيزان وماتيس وبونار ومونيه ومانيه... وأخرى روسية «غولوفين وغونتشاروفا وكوروفين وماتشكوف وماليفيتش وميلنيكوف وريبين وسيروف ...»، وهذه المجموعة تعرض للمرة الأولى خارج روسيا.

بوتين وماكرون يوقعان مقدمة كتيب المعرض الفني

وقالت «فرانس برس» إن الرئيسين إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين شاركا في توقيع مقدمة كتيب المعرض، في حدث نادر. وتحدث الرئيس الفرنسي عن «الجسور التي بناها الفنانون وعشاق الفنون بين بلدينا» بينما أشار نظيره الروسي إلى «هذه الأحداث المهمة في مجال الثقافة والفن اللذين يعززان العلاقة التقليدية الخاصة بين بلدينا».

وتقول الملحق الثقافي في السفارة الروسية في فرنسا، ناتاليا خانتسيفيتش إن الفن «قوة ناعمة» و«سلاح خفي يسمح بالتفاوض والتقدم في مجالات أخرى». وقالت وزارة الخارجية الروسية في موسكو إن «الثقافة والفن يحتلان مكانة خاصة في العلاقات بين روسيا وفرنسا. رغم كل التحولات في التاريخ، على الرغم من الخلافات الجادة بين بلدينا».

أكبر مجموعات سوق المال تدعم أنشطة فنية بين فرنسا وروسيا

في السنوات الأخيرة، تلقت هذه «القوة الناعمة» دعم رئيس واحدة من أكبر مجموعات سوق المال. حيث يقول مستشار برنار أرنو الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم آش» الفاخرة التي تنتمي إليها مؤسسة فويتون، جان بول كلافيري، إن صداقته مع حفيد شتشوكين هي التي جعلت إقامة المعرض ممكنة.

ورحب الالتزام الذي لا مثيل له للمتاحف الروسية الثلاثة العظيمة «الارميتاج» و«بوشكين» وصالة العرض «تريتياكوف» وكذلك التزام فلاديمير بوتين نفسه الذي التقى به في الكرملين مع برنار أرنو في 2016. وهي «خطوة مهمة جدًا» على حد قوله.

ماليا، تحتل المجموعة الصدارة بتقديمها «مساهمة خاصة علمية مرتبطة بترميم وضمان سلامة الأعمال» حسب كلافيري الذي لم يذكر أرقاما. في حين قامت «ال في ام اش» بتمويل «تشخيص» الأعمال التي تضرر بعضها بشدة وتم ترميمها، مثل «جولة السجناء» لفان غوخ التي تعرض للمرة الأولى للجمهور.

مبادلات بين الشركات الناشئة الفرنسية والروسية والشركات الكبيرة

وقال سيلفان غيوغي من وزارة الخارجية الفرنسية «ليست لدينا الوسائل التي يملكها كبار المستثمرين من القطاع الخاص لتغطية جميع تكاليف مجموعة مثل مجموعة موروزوف الخاصة. لكن بدون التبادل مع المجال المؤسسي والدبلوماسي، ما كان من الممكن أن يتم ذلك». فيما يؤكد الإليزيه من جهته على «الصلة التاريخية» بين كبار هواة جمع التحف الفنية الخاصة وفرنسا التي «كانت دبلوماسيتها ثقافية دائمًا».

وفتح بطرس الأكبر هذه الصفحة وبعده كاترين الثانية التي كانت قريبة من ديدرو وفلاسفة عصر التنوير. وتعترف رئيسة المؤسسة العامة لقصر فرساي، كاثرين بيجار أنها «قدرت» خلال تنظيم معرض في العام 2017 لمناسبة مرور 300 عام على الزيارة الأولى لبطرس الأكبر إلى فرنسا، «إلى أي مدى يمكن لهذا الحدث أن يؤثر على الدبلوماسية». وأضافت أنه في هذه المناسبة دعا إيمانويل ماكرون المنتخب حديثًا، فلاديمير بوتين إلى المنزل السابق للملك الشمس وانطلق «حوار تريانون».

وأتاحت هذه المنصة منذ ذلك الحين مبادلات بين الشركات الناشئة الفرنسية والروسية والشركات الكبيرة.