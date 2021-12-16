وفاة إسرائيلي متأثرا بجروحه بعد حادث إطلاق النار في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 09:04 مساء

توفي إسرائيلي في العشرينات من العمر متأثرًا بجروحه وأُصيب اثنان آخران بعدما تعرضت سيارتهم، اليوم الخميس، لإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وفق مسعفين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن مسعف في جهاز «نجمة داود الحمراء» قوله إنه حاول عبثًا إنعاش راكب في المقعد الخلفي للسيارة كان فاقدًا للوعي بعد إصابته برصاصة، مضيفًا «اضطررنا إلى إعلان وفاته».

وفي وقت سابق، أعلن أحد أجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن ثلاثة إسرائيليين أُصيبوا بجروح بعدما فتح مسلح النار عليهم قرب مستوطنة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن حالة أحدهم حرجة،

وقال أحد المسعفين في جهاز «يونايتد حاتزالا»: «قدمت الإسعافات الأولية في مكان الحادث لشخص أُصيب بجروح خطرة بالرصاص ولجريحين آخرين حافظا على وعيهما».

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