بريطانيا تسجل عددا قياسيا للإصابات بـ«كورونا» تجاوز 88 ألفا في 24 ساعة

أطقم طبية في أحد مستشفيات المملكة المتحدة حيث رفعت درجة التحذير من وباء «كوفيد» بسبب «الزيادة السريعة» لعدد الإصابات بالمتحور «أوميكرون». (أرشيفية، الإنترنت)

أعلنت المملكة المتحدة التي تواجه فورة إصابات بوباء «كوفيد-19» نتيجة انتشار المتحور «أوميكرون»، اليوم الخميس، تسجيل 88376 إصابة خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي منذ انتشار الوباء لليوم الثاني على التوالي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وسجلت البلاد وهي من بين الدول الأكثر تضررًا في أوروبا بالوباء مع 146937 وفاة (+146 في 24 ساعة)، أكثر من 78 ألف إصابة في اليوم السابق، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرتها الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين، وفاة شخص على الأقل بالمتحور «أوميكرون» فيما بدأت البلاد برنامجًا طموحًا لتعزيز اللقاحات ضدها، وفقًا لوكالة «فرانس برس». وقال جونسون: «للأسف، تأكدت وفاة مريض على الأقل بالمتحور أوميكرون» بعدما حذر الأحد من موجة إصابات به.

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وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء «أبلغت المنظمة عن المتحور (بي.1.1.529) لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الجاري، ويحتوي هذا المتحور على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق».

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور «أوميكرون» قد تكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس، وكذلك مَن تلقوا التطعيم، لكنه قد يسبب مرضًا أقل شدة.