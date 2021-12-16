عقوبات أميركية جديدة على كيانات صينية بسبب الأيغور

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس أنها أضافت حوالى 30 شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان «البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحا. وللأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق الخميس، صرحت الصين، بأنها «تعترض بشدة» على عقوبات أميركية وصفتها بـ«غير البناءة»، استهدفت خمسة كيانات صينية متهمة بتسهيل تهريب مواد أفيونية صناعية مسؤولة عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».