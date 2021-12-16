الهيئة الأوروبية للأدوية توافق على علاجين جديدين ضد فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 04:22 مساء
مقر وكالة الدواء الأوروبية. (أ ف ب)

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، على علاجين جديدين مضادين لفيروس «كورونا»، الأول بالأجسام المضادة أحادية النسيلة يطلق عليه «غلاكسو سميث كلاين» والثاني عقار مثبط للمناعة مرخص في الاتحاد الأوروبي لمعالجة حالات الالتهاب المختلفة يعرف بـ«كينيريت» وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت الوكالة الأوربية في بيان إن «غلاكسو سميث كلاين (...) مخصص لمعالجة كوفيد-19 (فيروس كورونا) لدى البالغين والمراهقين الذين لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي، والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض»، فيما وُسع استخدام «كينيريت» ليشمل «معالجة كوفيد-19 لدى البالغين (...) الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي (...) والمعرضين لخطر الإصابة بفشل تنفسي حاد».

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