9 قتلى بينهم 6 أميركيين بتحطم طائرة في الدومينيكان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 09:36 صباحا
طائرة من طراز «غالفستريم جي650 إي آر» في معرض الطيران جنوب الصين، 11 نوفمبر 2014، (ا ف ب)

لقي تسعة أشخاص، بينهم ستة أميركيين حتفهم في تحطم طائرة ركاب، بعد إقلاعها من سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، متجهة إلى ولاية فلوريدا الأميركية.

وأعلنت شركة «هيليدوسا» المالكة للطائرة، في بيان، أن الحادث أودى بحياة ركاب الطائرة وطاقمها، حسب وكالة «فرانس برس».

بدوره، قال مدير لجنة التحقيق بحوادث الطيران، الجنرال إيمانويل تامايو، للوكالة الفرنسية، إن الطائرة وهي من طراز «غالفستريم IV» كانت تقل طاقمًا من ثلاثة أفراد هم طياران ومضيفة، وستة ركاب، وأضاف أن «الركاب الستة جميعهم من أميركا الشمالية».

ونشر صحفيون قائمة الرحلة وقد أظهرت هذه الوثيقة، أن في عداد الضحايا طفلين عمرهما أربع سنوات و13 عامًا.

ووفقًا لهذه الوثيقة، فإن الطائرة أقلعت متجهة إلى أورلاندو في حين قالت الشركة في بيانها إن طائرتها كانت متجهة إلى ميامي.

وأضاف البيان أن «الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها قضوا» عند سقوطها على الأرض وتحطمها.

وتحطمت الطائرة قبل وصولها إلى مدرج المطار لكن مع ذلك فقد استدعى الحادث إغلاق المطار طوال ساعتين تقريبًا، وفقًا للبيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ«النيران الصديقة»
رياضة عالمية
تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 ...
دولى
سيدتان سعوديتان ستنافسان في «رالي دكار» لأول مرة في التاريخ
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. دارنس 0 - 1 الأهلي بنغازي (هيثم الجويني يسجل)
رياضة محلية
مشاكل القلب والجهاز التنفسي تجبر الأرجنتيني أغويرو على الاعتزال نهائيا
رياضة عالمية
تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
ليبيا
هل ترتبط الأعاصير الكارثية مباشرة بالتغير المناخي؟
علوم وتكنولوجيا
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966