9 قتلى بينهم 6 أميركيين بتحطم طائرة في الدومينيكان

طائرة من طراز «غالفستريم جي650 إي آر» في معرض الطيران جنوب الصين، 11 نوفمبر 2014، (ا ف ب)

لقي تسعة أشخاص، بينهم ستة أميركيين حتفهم في تحطم طائرة ركاب، بعد إقلاعها من سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، متجهة إلى ولاية فلوريدا الأميركية.

وأعلنت شركة «هيليدوسا» المالكة للطائرة، في بيان، أن الحادث أودى بحياة ركاب الطائرة وطاقمها، حسب وكالة «فرانس برس».

بدوره، قال مدير لجنة التحقيق بحوادث الطيران، الجنرال إيمانويل تامايو، للوكالة الفرنسية، إن الطائرة وهي من طراز «غالفستريم IV» كانت تقل طاقمًا من ثلاثة أفراد هم طياران ومضيفة، وستة ركاب، وأضاف أن «الركاب الستة جميعهم من أميركا الشمالية».

ونشر صحفيون قائمة الرحلة وقد أظهرت هذه الوثيقة، أن في عداد الضحايا طفلين عمرهما أربع سنوات و13 عامًا.

ووفقًا لهذه الوثيقة، فإن الطائرة أقلعت متجهة إلى أورلاندو في حين قالت الشركة في بيانها إن طائرتها كانت متجهة إلى ميامي.

وأضاف البيان أن «الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها قضوا» عند سقوطها على الأرض وتحطمها.

وتحطمت الطائرة قبل وصولها إلى مدرج المطار لكن مع ذلك فقد استدعى الحادث إغلاق المطار طوال ساعتين تقريبًا، وفقًا للبيان.