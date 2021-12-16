«مراسلون بلا حدود»: 488 صحفيا معتقلا و46 قتيلا حول العالم خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 08:12 صباحا
مدخل مكاتب منظمة مراسلون بلا حدود في باريس، 5 أبريل 2008، (ا ف ب)

أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» وجود 488 عاملًا في مجال الإعلام مسجونين في العالم حاليًا في عدد قياسي، كما أحصت في تقريرها السنوي مقتل 46 صحفيًا خلال العام 2021، في أدنى حصيلة منذ عشرين عامًا.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الصحافة «لم يكن يومًا عدد الصحفيين المسجونين مرتفعًا إلى هذه الدرجة منذ إنشاء التقرير السنوي للمنظمة العام 1995»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الزيادة الاستثنائية بنسبة 20% في عام واحد ناجمة «بشكل أساسي» عن ثلاث دول هي «بورما وبيلاروسيا والصين» التي تسبب قانونها للأمن القومي الذي فرضته في هونغ كونغ العام 2020 بارتفاع حاد في عدد الصحفيين المعتقلين في هذه المدينة.

وأوضحت المنظمة أنها لم تسجل يومًا «عدد صحفيات معتقلات» مرتفعًا إلى هذه الدرجة ويبلغ 60، أي أكثر بالثلث مقارنة بالعام 2020.

وفيما يمثل الرجال معظم عدد الصحفيين المسجونين في العالم، 87.7%، إلا أن بيلاروسيا الدولة التي احتجزت 17 صحفية، أكثر من عدد الصحفيين الذكور، 15 صحفيًا.

والدول الخمس التي تسجّل أعلى عدد صحفيين معتقلين حتى الأول من ديسمبر هي الصين، 127، وبورما، 53، وفيتنام، 43، وبيلاروسيا، 32، والسعودية، 31.

وبلغ عدد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا العام 2021، حدّه الأدنى منذ عشرين عامًا مع 46 قتيلًا، بحسب المنظمة.

وأضافت أن معظم هؤلاء القتلى تعرضوا للاغتيال، ولا تزال المكسيك وأفغانستان هذا العام البلدين الأخطر للصحفيين وقد قُتل فيهما سبعة وستة صحفيين على الترتيب، يليهما اليمن والهند مع مقتل أربعة صحفيين في كل منهما.

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