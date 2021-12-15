روسيا تسلم الولايات المتحدة قائمة مقترحات لضمان أمنها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 07:48 مساء
عسكري أوكراني في خندن على خط الجبهة مع المتمردين الموالين لروسيا قرب قرية بيسكي. (أ ف ب)

أعلنت روسيا أنها سلمت إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، قائمة «مقترحات» تشمل الضمانات القانونية التي تطالب بها لأمنها الذي تعتبره مهددًا، على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

 وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، للصحفيين: «سلمت وزارة الخارجية الروسية اليوم مقترحاتنا الملموسة إلى المسؤولين الأميركيين»، وفق «فرانس برس».

ضمانات قانونية لأمن روسيا
وأوضح أن هذه المقترحات «الهادفة إلى وضع ضمانات قانونية لأمن روسيا» تم تسليمها بصورة خاصة إلى مساعدة وزير الخارجية المكلفة شؤون أوروبا كاربن دونفريد، التي زارت موسكو هذا الأسبوع بعد زيارتها كييف.

-  بوتين يريد مفاوضات «فورية» مع حلف الأطلسي حول أمن روسيا على خلفية التوترات في أوكرانيا
-  «فرانس برس»: مجموعة السبع توجه تحذيرا قويا لإيران وروسيا

وأضاف أوشاكوف أنه سيجري اتصالًا هاتفيًّا حول الموضوع في وقت لاحق اليوم مع «مسؤول في الإدارة الأميركية»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو، الأربعاء، مع نظيره الصيني شي جينبينغ عن أمله بأن «يكون رد الأميركيين وحلف شمال الأطلسي ايجابيًّا على هذه المقترحات»، بحسب مستشار الكرملين.

 مفاوضات «فورية» مع حلف شمال الأطلسي
ودعا بوتين، الثلاثاء، إلى إجراء مفاوضات «فورية» مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حول الضمانات التي طلبها في مطلع ديسمبر من نظيره الأميركي جو بايدن.

وتعارض روسيا بشكل خاص أي توسع للحلف في الدول المجاورة لها مثل أوكرانيا، وترغب في الحصول على ضمانات قانونية من شأنها استبعاد مثل هذا الاحتمال مستقبلًا.

ويتهم الغربيون موسكو بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا، محذرة موسكو من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية غير مسبوقة في حال أقدمت على غزو أوكرانيا.

وتدور حرب أهلية في شرق أوكرانيا بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا اندلعت العام 2014 بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم. 

ويرفض الكرملين الاتهامات الغربية ويؤكد من جهته أن روسيا مهددة من الحلف الأطلسي الذي يسلح كييف وينشر طائرات وسفنًا في منطقة البحر الأسود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. دارنس 0 - 1 الأهلي بنغازي (هيثم الجويني يسجل)
رياضة محلية
الأزمة الاقتصادية تسلب لبنان أفراح عيد الميلاد وأضوائه
اقتصاد
ريال مدريد يعلن إصابة مارسيلو ومودريتش بـ«كورونا» بعد حالتي السلة
رياضة عالمية
مشاكل القلب والجهاز التنفسي تجبر الأرجنتيني أغويرو على الاعتزال نهائيا
رياضة عالمية
هل ترتبط الأعاصير الكارثية مباشرة بالتغير المناخي؟
علوم وتكنولوجيا
مشرعون أميركيون يطالبون بمعاقبة «إن.إس.أو» الإسرائيلية
دولى
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
انتهت.. مواجهة برشلونة (2 × 4) بوكا جونيورز بركلات الترجيح في كأس مارادونا
رياضة عالمية
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
العراق: ميليشيات «الحشد الشعبي» تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
عربى
كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966