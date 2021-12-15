بريطانيا تسجل عددا قياسيا من الإصابات اليومية بـ«كوفيد-19».. 79 ألف إصابة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 07:25 مساء
فتيات يرتدين كمامات في لندن. (الإنترنت)

أعلنت المملكة المتحدة، التي تواجه فورة إصابات بوباء «كوفيد-19» نتيجة انتشار المتحور «أوميكرون»، الأربعاء، تسجيل 78610 إصابات خلال 24 ساعة، وهي سابقة منذ انتشار الوباء العام 2020، وفقًا للأرقام الرسمية.

ويعود العدد القياسي السابق إلى 8 يناير 2021، في ذروة تفشي المتحور «ألفا» مع تسجيل البلاد المتضررة بشدة بالوباء 68053 إصابة، وفق «فرانس برس».

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين، وفاة شخص على الأقل بالمتحور «أوميكرون» فيما بدأت البلاد برنامجًا طموحًا لتعزيز اللقاحات ضدها، وفقًا لوكالة «فرانس برس». وقال جونسون: «للأسف، تأكدت وفاة مريض على الأقل بالمتحور أوميكرون» بعدما حذر الأحد من موجة إصابات به.

وأعلن المسؤولون الصحيون في المملكة المتحدة، الأحد، رفع درجة التحذير من وباء «كوفيد» بسبب «الزيادة السريعة» لعدد الإصابات بالمتحور «أوميكرون». وتم رفع الدرجة من الثالثة إلى الرابعة، ما يعني أن «التفشي كبير وأن الضغط على الخدمات الصحية يتسع أو في طور الازدياد».

ووصفت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد لفيروس «كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق» وأطلقت عليه اسم «أوميكرون».

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء «أبلغت المنظمة عن المتحور (بي.1.1.529) لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الجاري، ويحتوي هذا المتحور على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق».

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور «أوميكرون» قد تكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس، وكذلك مَن تلقوا التطعيم، لكنه قد يسبب مرضًا أقل شدة.

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