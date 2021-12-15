تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 رئيسا في إسطنبول

طائرة عسكرية تركية من دون طيار في أنقرة. (أ ف ب)

سلط تقرير لوكالة «فرانس برس» توجه تركيا بالاعتماد على طائراتها من دون طيار بعد التجارة والتعاون، لتعزيز علاقاتها في مجال الدفاع مع القادة الأفارقة المدعوين في 17 و18 ديسمبر إلى إسطنبول.

واشار التقرير إلى أن وبعد شهرين على انعقاد المنتدى الاقتصادي حول أفريقيا، المتمحور حول الاستثمارات والتبادلات، يستعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لاستقبال نحو أربعين مسؤولًا أفريقيًّا بينهم 13 رئيس دولة ورئيس حكومة، بحسب وزارة الخارجية التركية.

تركيا تروج لمعداتها العسكرية بأسعار أقل

وسيركز اللقاء الجديد على مسائل الأمن في وقت تروج تركيا لمعداتها العسكرية بأسعار أقل وبشروط مرنة أكثر أمام الدول الأفريقية.

وتمتلك أنقرة أصلًا قاعدة عسكرية في الصومال، فيما تسلمت تونس والمغرب أولى مقاتلاتها التركية من دون طيار في سبتمبر. وأعربت أنغولا أيضًا عن اهتمامها بالطائرات دون طيار التركية خلال زيارة إردوغان الرسمية الأولى إليها في أكتوبر.

ووقعت تركيا أيضًا عقد تعاون عسكري في أغسطس مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد الذي يخوض حربًا مع متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.

إثيوبيا في مرمى النيران

ونقلت «فرانس برس» عن الباحث في العلاقات الدولية في جامعة جنوة في ايطاليا، فيديريكو دونيلي، ملاحظته أن «مجال الدفاع أصبح أحد الأصول الجديدة: تركيا طورته كثيرًا، خصوصًا الطائرات من دون طيار». وقال إن أنقرة «لا تقدم معدات فقط، بل تقدم تدريبات أيضًا مثلما تفعل في الصومال مثلًا».

وأصبح نموذج الطائرة من دون طيار من طراز «تي بي 2» لشركة «بايركتار» الخاصة - التي يديرها صهر الرئيس - الأكثر مطلوبًا بعد النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة في ليبيا وأذربيجان.

وقال إردوغان مرحبًا بعد جولته في أنغولا ونيجيريا وتوغو هذا الخريف، «أينما ذهبت في أفريقيا، الجميع يتحدث معي بالطائرات من دون طيار».

غير أن احتمال إبرام عقد مع إثيوبيا أثار تساؤلات بسبب وحشية الصراع في تيغراي الذي خلف آلاف القتلى من المدنيين ونزوح مئات الآلاف، وفقًا للأمم المتحدة. وبحسب مصدر غربي، سُلم عدد من الأجهزة، لكن كان على أنقرة الرضوخ للضغط الغربي ووقف عمليات التسليم لنظام آبيي أحمد.

ارتفاع المبيعات في إثيبويا وتشاد والمغرب

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية أن تركيا وإثيوبيا دولتان «سياديتان» وتتمتعان بصلاحية إبرام عقود بنفسها. ولا تُفصِل الإحصاءات الرسمية التركية مبيعات المعدات العسكرية، بل تُظهِر فقط كمياتها شهريًّا، ما أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات وسائل الدفاع والطيران التركية إلى إثيوبيا 94.6 مليون دولار بين يناير ونوفمبر، مقارنة بنحو 235 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

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،بحسب تقرير وكالة «فرانس برس»، تشير الأرقام التي قدمتها جمعية المستوردين الأتراك إلى ارتفاع مشابه بالمبيعات إلى أنغولا وتشاد والمغرب. ولوحظت الطائرات التركية دون طيار لأول مرة في العام 2019 بعد أن وقعت أنقرة اتفاقيتي دفاع مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

أهمية لمجال الدفاع ولعلاقاتنا مع أفريقيا

وواصلت تركيا ترسيخ سمعة طائراتها دون طيار العام الماضي من خلال مساعدة أذربيجان على استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي فقدها الانفصاليون الأرمن منذ ثلاثة عقود تقريبًا.

ويقول فيديريكو دونيلي: «تتمتع تركيا الآن مع طائراتها من دون طيار بمزايا أكثر عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع الدول الأخرى».

وفي حديث مع وكالة «فرانس برس»، يقول رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الدولية، التركي نيل أولباك: «نولي أهمية لمجال الدفاع ولعلاقاتنا مع أفريقيا»، علمًا بأن المجلس نظم المنتدى الاقتصادي حول أفريقيا في أكتوبر.

غير أن «حصر هذا القطاع ببيع الأسلحة أو الصواريخ أو البنادق أو الدبابات سيكون خطأً»، مستشهدًا بمثال المركبات التركية لإزالة الألغام في توغو، التي تعد أيضًا جزءًا من قطاع الدفاع. ويشدد دونيلي على خطة تحديث الجيش التوغولي المنفذة بدعم من تركيا التي توفر التدريب والعربات المدرعة، بالإضافة إلى الأسلحة والمعدات الأخرى.

وسعت تركيا تدريجيًّا إلى بسط سيطرتها في أفريقيا بشبكة من 37 مكتبًا عسكريًّا في القارة لدعم هدف الرئيس إردوغان المتمثل في زيادة حجم التجارة السنوية مع القارة بثلاثة أضعاف، إلى 75 مليار دولار في السنوات المقبلة.