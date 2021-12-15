ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية قضية قتل شيشاني في برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 05:57 مساء
مقر البرلمان الألماني في برلين، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء، أن ألمانيا قررت طرد دبلوماسيين روسيين بعد الحكم في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة بجريمة قتل شيشاني بأمر من موسكو بحسب القضاء.

وقالت: «لقد أُبلغ السفير (الروسي في ألمانيا) بأن اثنين من دبلوماسيي سفارة روسيا أُعلنا شخصين غير مرغوب فيهما»، مؤكدة أن هذه الجريمة التي ارتُكبت في وضح النهار في برلين في أغسطس 2019 شكلت «مساسًا خطيرًا بسيادة الدولة» الألمانية، وفق «فرانس برس».

وندد السفير الروسي في ألمانيا، الأربعاء، بالحكم على روسي بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتيال متمرد سابق من الشيشان في برلين بأمر من موسكو معتبرًا إياه «مسيسًا».

وقال سيرغي نيتشاييف في بيان نُشر على موقع السفارة الروسية في ألمانيا: «نعتبر أن هذا الحكم ليس موضوعيًّا. إنه قرار سياسي يسيء بشكل خطير إلى العلاقات الروسية-الألمانية الصعبة بالفعل».

وحكمت محكمة ألمانية على روسي بالسجن مدى الحياة لقتله معارضًا شيشانيًّا في برلين بأوامر مفترضة من موسكو. وقالت محكمة برلين إن المتهم الذي يدعى فاديم كراسيكوف أُدين بقتل جورجي ينتمي إلى الأقلية الشيشانية في حديقة في برلين في وضح النهار في 23 أغسطس 2019.

والمدان كان متهمًا بقتل الجورجي تورنيكي كافتاراشفيلي (40 عامًا) بثلاث رصاصات في وضح النهار في متنزه تيرغارتن في برلين في أغسطس 2019، وأدت القضية إلى تدهور العلاقات المتأزمة بالأساس بين ألمانيا وروسيا.

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