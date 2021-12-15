«مكافحة  الأمراض الأوروبية» تدعو إلى اتخاذ إجراءات «عاجلة» لوقف انتشار «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 05:04 مساء
لافتة تدعو مواطنين لأخذ اللقاح. (الإنترنت)

نبهت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية، الأربعاء، إلى أنه يجب اتخاذ «إجراء صارم» بشكل «عاجل» لمواجهة التفشي السريع للمتحور «أوميكرون» محذرة من أن «التطعيم وحده لن يكون كافيًا». 

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في كلمة عبر الفيديو «في الوضع الحالي، لن يُسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثير المتحور أوميكرون، حيث لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم»، وفق «فرانس برس».

وتواجه حملة التلقيح معارضة شديدة في دول أوروبية عدة بينها ألمانيا حيث نفّذت الشرطة عملية في دريسدن في منطقة ساكسونيا، معقل الحركة اليمينية المتطرّفة المعارضة للقيود الصحية، بعد تلقي رئيس هذه المنطقة تهديدات بالقتل عبر تطبيق تليغرام.

في كلمة أمام البرلمان، وعد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس بشنّ حملة شرسة ضد «الأقلية المتطرّفة» المعارضة للتلقيح. وتشتبه الشرطة في أن يكون أفراد من مجموعة يقفون وراء التهديدات، «يمتلكون أسلحة حقيقة وأقواس ونشاب».

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