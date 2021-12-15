بلينكن يقطع جولته في آسيا بسبب رصد حالة «كوفيد» ضمن وفده

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بداية جولته لأسيا. (الإنترنت)

قرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، اختصار جولته في جنوب شرق آسيا بسبب تسجيل حالة كوفيد-19 في الوفد المرافق له، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقال الناطق باسم الخارجية نيد برايس للصحفين المرافقين للوزير، إن محطة بانكوك حيث كان سيلتقي مسؤولين تايلانديين الخميس ألغيت «للحد من المخاطر» و«سيعود وزير الخارجية إلى واشنطن»، وتم تأكيد الحالة الإيجابية الأربعاء، وفق «فرانس برس».

وبدأ وزير الخارجية الأميركي الإثنين، جولته الأولى في جنوب شرق آسيا بمحطة أولى في جاكرتا، توازيًا مع زيارة مسؤول روسي كبير.

وأعلنت السلطات الإندونيسية أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، استقبل وزير الخارجية الأميركي في القصر الرئاسي ثم التقى رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروتشيف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وجنوب شرق آسيا مسرح رئيسي للتنافس بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وسط معركة محتدمة على مد النفوذ، إذ تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى إعادة التواصل مع منطقة جرى التشكيك في التزام الولايات المتحدة تجاهها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتسعى إدارة الرئيس بايدن إلى تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا، وتأتي هذه الجولة في وقت تعمل واشنطن على بناء جبهة موحدة ضد بكين في المحيطين الهادي والهندي.