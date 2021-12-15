شولتس يحذر روسيا من «ثمن باهظ» إذا اجتاحت أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس. (أرشيفية: الإنترنت)

حذَّر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، من أن روسيا ستدفع «ثمنًا باهظًا» إذا اجتاحت أوكرانيا.

وقال أمام مجلس النواب (بوندستاغ) «اسمحوا لي، إذا لم يفهم الجميع ذلك بعد، أن أكرر ما قالته سلفي (أنغيلا ميركل): كل انتهاك لوحدة الأراضي سيكون له ثمن، ثمن باهظ»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشدد على «قلقه الكبير» حيال الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، فيما تزداد مخاوف من اجتياح موسكو لأوكرانيا.

وعبر وزراء خارجية مجموعة السبع، خلال اجتماع في ليفربول الأحد، عن جبهة موحدة في مواجهة موسكو التي يتهمها الغربيون منذ أسابيع بالتحضير لاجتياح محتمل لأوكرانيا رغم نفي الكرملين ذلك.