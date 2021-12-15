مشرعون أميركيون يطالبون بمعاقبة «إن.إس.أو» الإسرائيلية

مبنى مجموعة «إن.إس.أو» الإسرائيلية. (الإنترنت)

طلبت مجموعة من المشرعين الأميركيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة «إن.إس.أو» الإسرائيلية لبرامج التجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما يطالب المشرعون في رسالتهم، التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر الليلة الماضية واطلعت عليها «رويترز»، بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في «إن.إس.أو» وفي شركة «دارك ماتر» الإماراتية لأمن الإنترنت وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت. وطالب المشرعون بفرض عقوبات بموجب قانون غلوبال ماجنيتسكي الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

ولم يتسن لوكالة «رويترز» التي نقلت الخبر الاتصال بشركة دارك ماتر للتعليق. ولم ترد الشركات الثلاث الأخرى بعد على طلب التعليق. ووقع على الخطاب رون وايدن رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب و16 مشرعًا ديمقراطيًا. وأشاروا إلى تقرير حديث نشرته «رويترز» هذا الشهر، إلى جانب تقارير من مصادر أخرى، أظهر أن برنامج تجسس أنتجته شركة إن.إس.أو استخدم ضد موظفين بوزارة الخارجية الأميركية في أوغندا.

التجسس والبنوك الأميركية

وقال المشرعون إن قطاع صناعة برامج التجسس يعتمد على الاستثمارات والبنوك الأميركية. وكتبوا في الخطاب يقولون «يتعين على الحكومة الأميركية فرض عقوبات مالية لمعاقبتهم بشكل فعال وتوجيه رسالة واضحة لقطاع تكنولوجيا المراقبة». وقال الخطاب إن هذه الشركات سهلت عمليات «اختفاء وتعذيب وقتل لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين». وتخضع شركات المراقبة لتدقيق متزايد من واشنطن بعد موجة من التقارير الإعلامية التي ربطتها بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال وايدن لـ«رويترز»: «باع مرتزقة المراقبة هؤلاء خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان مما أعطى قدرات تجسس واسعة للطغاة». وأضاف «من المتوقع أن تكون هذه الدول قد استخدمت أدوات المراقبة في اعتقال وتعذيب وقتل صحفيين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان». وفي نوفمبر، وضعت وزارة التجارة الأميركية شركة «إن.إس.أو» على ما يطلق عليه اسم «قائمة الكيانات» لتمنع الموردين الأميركيين من بيع البرامج والخدمات للشركة الإسرائيلية دون الحصول على تصريح خاص.

مشروع الغراب

وتهدد عدة تحديات قانونية هذا القطاع كذلك. فقد رفعت ناشطة سعودية بارزة ومؤسسة التخوم الإلكترونية، وهي مؤسسة غير ربحية للدفاع عن الحريات المدنية في العالم الرقمي، دعوى قضائية الأسبوع الماضي على شركة «دارك ماتر» واتهمتها بالتجسس على هاتفها. ورفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد «إن.إس.أو» في نوفمبر، قائلة إنها انتهكت قوانين أميركية من خلال اختراق البرنامج المثبت على أجهزة آيفون.

وكشف تحقيق لـ«رويترز» في العام 2019، ذُكر في رسالة المشرعين، وحدة قرصنة سرية داخل دارك ماتر تعرف باسم بروجكت ريفين (مشروع الغراب) الذي ساعد الإمارات على التجسس على خصومها. وفي تسوية مع وزارة العدل في سبتمبر اعترف ثلاثة من أعضاء هذه الوحدة، وجميعهم من العاملين السابقين بالمخابرات الأميركية، بانتهاك قانون القرصنة الإلكترونية.