انتقادات لبايدن بعد قطع البث على خطاب تايوان خلال قمة الديمقراطية

وزيرة الشؤون الرقمية في تايوان أودري تانغ خلال مؤتمر صحفي، مايو 2021، (ا ف ب)

طلب السناتور ماركو روبيو، الذي يعتبر من أهم شخصيات الحزب الجمهوري، من الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، تقديم اعتذار بعد قطع بث خطاب وزيرة تايوانية خلال قمة الديمقراطية.

وخلال القمة التي نظمتها واشنطن الجمعة، كانت وزيرة الشؤون الرقمية التايوانية أودري تانغ تتحدث مباشرة عندما انقطع البث التدفقي لخطابها، حسب وكالة «فرانس برس».

وظهرت أودري تانغ، أمام خارطة تظهر تايوان والبر الرئيسي للصين بلونين مختلفين للإضاءة على مستويين من الديمقراطية، لكن يمكن أن تُفسّر أيضًا بأنها اعتراف باستقلال الجزيرة وهو أمر لا يمكن أن تتحمله بكين.

واتهم روبيو المؤيد لخط متشدد حيال الصين، في رسالته، جو بايدن بمهادنة بكين، وتساءل لماذا لم تمثل تايوان برئيس دولتها أو حكومتها على غرار مشاركين آخرين في القمة.

وقال «عبر خفض تمثيل تايوان، لم ترسل إدارتكم سوى إشارة ضعف ولم تحل أي مشكلة»، مطالبًا الرئيس بتصحيح خطئه مع تايوان، بما في ذلك خلال القمة الثانية للديمقراطية التي من المقرر عقدها حضوريا العام المقبل.

ونفى مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للوكالة الفرنسية أن يكون الإجراء متعمدًا، مشيرًا إلى أن كلمة تانغ متاحة بالكامل على الإنترنت.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته «كان هناك ارتباك بشأن تقاسم للشاشة وأدى ذلك إلى قطع بث الفيديو التدفقي... كان خطأً فعلًا».

وأضاف: «نحترم خطاب الوزيرة تانغ والذي سلَّط الضوء على قضايا الحوكمة الشفافة وحقوق الإنسان ومحاربة المعلومات المضللة وكلها مجالات تتمتع فيها تايوان بمستوى عالمي من الخبرة».