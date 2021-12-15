انتقادات لبايدن بعد قطع البث على خطاب تايوان خلال قمة الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 09:54 صباحا
وزيرة الشؤون الرقمية في تايوان أودري تانغ خلال مؤتمر صحفي، مايو 2021، (ا ف ب)

طلب السناتور ماركو روبيو، الذي يعتبر من أهم شخصيات الحزب الجمهوري، من الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، تقديم اعتذار بعد قطع بث خطاب وزيرة تايوانية خلال قمة الديمقراطية.

وخلال القمة التي نظمتها واشنطن الجمعة، كانت وزيرة الشؤون الرقمية التايوانية أودري تانغ تتحدث مباشرة عندما انقطع البث التدفقي لخطابها، حسب وكالة «فرانس برس».

وظهرت أودري تانغ، أمام خارطة تظهر تايوان والبر الرئيسي للصين بلونين مختلفين للإضاءة على مستويين من الديمقراطية، لكن يمكن أن تُفسّر أيضًا بأنها اعتراف باستقلال الجزيرة وهو أمر لا يمكن أن تتحمله بكين.

واتهم روبيو المؤيد لخط متشدد حيال الصين، في رسالته، جو بايدن بمهادنة بكين، وتساءل لماذا لم تمثل تايوان برئيس دولتها أو حكومتها على غرار مشاركين آخرين في القمة.

وقال «عبر خفض تمثيل تايوان، لم ترسل إدارتكم سوى إشارة ضعف ولم تحل أي مشكلة»، مطالبًا الرئيس بتصحيح خطئه مع تايوان، بما في ذلك خلال القمة الثانية للديمقراطية التي من المقرر عقدها حضوريا العام المقبل.

ونفى مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للوكالة الفرنسية أن يكون الإجراء متعمدًا، مشيرًا إلى أن كلمة تانغ متاحة بالكامل على الإنترنت.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته «كان هناك ارتباك بشأن تقاسم للشاشة وأدى ذلك إلى قطع بث الفيديو التدفقي... كان خطأً فعلًا».

وأضاف: «نحترم خطاب الوزيرة تانغ والذي سلَّط الضوء على قضايا الحوكمة الشفافة وحقوق الإنسان ومحاربة المعلومات المضللة وكلها مجالات تتمتع فيها تايوان بمستوى عالمي من الخبرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
انتهت.. مواجهة برشلونة (2 × 4) بوكا جونيورز بركلات الترجيح في كأس مارادونا
رياضة عالمية
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
العراق: ميليشيات «الحشد الشعبي» تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
عربى
كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
ليبيا في مهب الانتخابات!
وجهات نظر
النموذج الصيني: إنه مختلف وحسب
وجهات نظر
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
ليبيا
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تسرد إحصائية الأسبوع الرابع في الدوري: 74 هدفا.. الأهلي بنغازي ...
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
مرشحون للرئاسة يطلقون مبادرة لعدم تأجيل الانتخابات
ليبيا
الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تايوان تستعد لصد غزو مفاجئ من الضفادع