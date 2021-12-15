النواب الأميركيون يؤيدون محاكمة كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 08:50 صباحا
كبير موطفي البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، مارك ميدوز، (أرشيفية: ا ف ب)

صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح إحالة كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مارك ميدوز، إلى النيابة العامة الفيدرالية للنظر في إمكانية محاكمته جنائيًا بتهمة ازدراء «كونغرس».

ورفض ميدوز المثول أمام لجنة نيابية تحقِّق في ملابسات اقتحام أنصار للملياردير الجمهوري مبنى «كونغرس» في السادس من يناير الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

ولا يعني هذا التصويت إحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق، للمحاكمة تلقائيًا؛ بل يعني أن قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدعين فيدراليين سينظرون في ما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائيًا بتهمة «محاولة عرقلة سير تحقيق للكونغرس».

وبذلك يكون ميدوز قد اقترب خطوة إضافية ليصبح أول مسؤول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب منذ هاري روبنز هالدمان إبّان فضيحة «ووترغيت» قبل نحو نصف قرن.

وكانت اللجنة النيابية التي تضم ممثلين عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتحقق في أحداث السادس من يناير أصدرت مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها، لكن المسؤول السابق في البيت الأبيض رفض الامتثال لطلبها.

وتحقّق اللجنة في الجهود التي بذلها ترامب لقلب نتائج انتخابات العام 2020 التي خسرها، من خلال تنظيمه تظاهرة ضخمة أفضت إلى اقتحام مبنى «كونغرس»، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.

والثلاثاء، تقدمت سلطات مدينة واشنطن بشكوى ضد مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتهمتها بالضلوع في الأحداث. وتتهم الشكوى القضائية مجموعتي «براود بويز» و«أوث كيبرز» وأكثر من 30 فردًا على صلة بالمجموعتين بـ«التآمر لترهيب مقاطعة كولومبيا»، التسمية الرسمية للعاصمة الأميركية، وفق مدعي عام المدينة كارل راسين.

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