واشنطن ترحب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 09:13 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي. (أ ف ب)

رحبت الولايات المتحدة الأميركية بإجراءات الاتحاد الأوروبي لمعاقبة مجموعة «فاغنر» المدعومة من روسيا وشركائها.

وأكدت الولايات المتحدة الأميركية أن فرض العقوبات على مجموعة «فاغنر» هو التزام مشترك استجابة للإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تمارسها المجموعة في ليبيا وأوكرانيا وسورية وأفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل.

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وأشادت واشنطن بالتزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن دعم السلامة الإقليمية للدول وسيادتها. وذكرت واشنطن أنها ستواصل، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، تعزيز الديمقراطية المشتركة، واعتماد هياكل جزاءات يمكنها مواجهة هذه التحديات.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أشخاص وكيانات تتبع مجموعة «فاغنر» الروسية لقيامها بأنشطة مزعزعة لاستقرار الدول، التي من بينها ليبيا.

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