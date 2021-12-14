«الصحة العالمية»: «أوميكرون» ينتشر بوتيرة غير مسبوقة في معظم الدول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 07:28 مساء
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف في 24 فبراير 2020. (فرانس برس)

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن متحوّر أوميكرون الجديد من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة وأصبحت على الأرجح متفشية في معظم دول العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن «77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجودة على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصدها بعد. أوميكرون تنتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّرة أخرى»، وفق «فرانس برس».

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن متحور «أوميكرون» هو فيروس معد أكثر من المتحورات السابقة من «كورونا»، غير أنها أشارت إلى أن السلالة الجديدة هذه أقل خطورة من نظيراتها السابقة.

وتشير المنظمة، إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية يمكن للمتحور «أوميكرون» أن يخفض بعض الشيء من فعالية اللقاحات المضادة للفيروس التاجي المستجد، ولكنه أقل خطورة من «دلتا».

وجاء في بيان المنظمة: «لدينا معلومات محددة فقط، ولا توجد أدلة مؤكدة عن فعالية اللقاحات ضد متحور «أوميكرون». وتشير البيانات الأولية، إلى أن تغيرات كبيرة في بروتين متحور «أوميكرون»، ما يسبب انخفاض فعالية اللقاحات ضده وضد انتقاله»، وفق «روسيا اليوم».

ويعتقد خبراء المنظمة أن متحور «أوميكرون» ليس بخطورة المتحورات السابقة، حيث وفقًا للبيانات المتوفرة، كانت معظم الإصابات المكتشفة، من دون أعراض أو مسار خفيف إلى معتدل للمرض. ولكنه ينتشر بسرعة كبيرة، أكبر من سرعة انتشار «دلتا»، حيث اكتشف 63 دولة وسوف ينتقل حتمًا إلى دول أخرى.

ووفقا للعلماء البريطانيين حصلت في متحور «أميكرون» 32 طفرة، معظمها في البروتين S )بروتين سبايك). وأن التغيرات في جينوم الفيروس تجعله أسرع انتشارًا وأكثر مقاومة للأجسام المضادة الموجودة في أجسام المتعافين من «كوفيد-19» والمطعمين ضده.

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