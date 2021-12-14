موسكو تندد بفرض عقوبات أوروبية على مجموعة «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 06:01 مساء
مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية. (الإنترنت)

نددت روسيا، الثلاثاء، بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي الإثنين ضد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، ووصفتها بأنها نوع من «الهستيريا» الذي يطبع تصرفات الغرب بإزاء هذه المسألة.

وانتقدت الخارجية الروسية في بيان لها «الهستيريا التي انتشرت في الغرب حول هذا الموضوع» وأشارت إلى أن «روسيا تحتفظ بحق الرد على الأعمال العدائية من جانب الاتحاد الأوروبي»، وفق «فرانس برس».

فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب «أعمال مزعزعة للاستقرار» نُفذت في أوكرانيا وفي عدة دول أفريقية، بحسب ما أفادت عدة مصادر أوروبية.

ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ. وتشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على تأشيرات سفر وتجمدي أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وقبيل الاجتماع، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على «أهمية أن تدرك روسيا أن أي هجوم على أوكرانيا ستكون له كلفة اقتصادية باهظة عليها».

وقال معاونو بوريل في تصريحات لـ«فرانس برس» إن «روسيا تمتلك قدرات كبيرة جدة على التسبب بأضرار من خلال مجموعة المرتزقة فاغنر، والعمليات المزعزعة للاستقرار والهجمات السيبرانية. لكن اقتصادها ضعيف لأنه يعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز».

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وتعتبر واشنطن أنبوب الغاز نورد ستريم 2 الذي بنته شركة غازبروم الروسية بين روسيا وألمانيا المعتمدة على شراء الغاز من موسكو، وسيلة للضغط على روسيا، ويبدو أن برلين توافقها الرأي.

وشدد ممثل دولة عضو في الاتحاد على أن «الأوروبيين يجب أن كونوا موحّدين، وواضحين وصارمين إزاء ممارسات روسيا». وهذا هو المنطق المتّبع ضد «فاغنر» ومسؤوليها، علما بأن هذه المجموعة تنشط خصوصا في أوكرانيا ومالي وليبيا وأفريقيا الوسطى.

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