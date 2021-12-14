«الخارجية المصرية» تبحث مع وفد من الكونغرس الأميركي تطورات سد النهضة ومكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 05:03 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري. (أرشيفية: الإنترنت)

عقدت وزارة الخارجية المصرية اجتماعًا موسعًا مع  وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي في إطار زيارتهم للقاهرة، تناول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمواقف المصرية تجاهها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أن الاجتماع تناول «استعراض جهود مصر في محيطها العربي، بالإضافة إلى التحرك المصري النشط مع دول القارة الأفريقية وفي إطار الاتحاد الأفريقي».

تطورات قضية سد النهضة وقضايا منع الانتشار النووي
كما استعراض اللقاء «الرؤية المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان، وقضايا البيئة والتغير المناخي، واستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 العام المقبل، كما تطرق الاجتماع إلى  تطورات قضية سد النهضة، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وقضايا منع الانتشار النووي».   

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وأعرب الوفد الأميركي عن اهتمامه بالتعرف على الرؤية المصرية تجاه القضايا المختلفة، معربًا عن تقديره «للدور الفاعل الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية والأفريقية، وتطلعهم للتعاون مع مصر على جميع المستويات الثنائية وفي المحافل الدولية لدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة».

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