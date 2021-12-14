اتهامات أممية لـ«طالبان» بإعدام 72 شخصا خارج القضاء في أفغانستان منذ أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 04:39 مساء
رجال حول أكياس تحتوي على الهيروين والحشيش في سوق خارج قندهار. (أ ف ب)

اتهمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، حركة طالبان بتنفيذ ما لا يقل عن 72 عملية إعدام خارج نطاق القضاء منذ أغسطس، رغم وعدها بإصدار عفو عام.

وأعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف أمام مجلس حقوق الإنسان «بين أغسطس ونوفمبر، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان»، وفق «فرانس برس».

قلق أممي من عمليات إعدام خارج نطاق القضاء 
وأضافت: «إنني قلقة من التقارير المتواصلة التي تتحدث عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان بعد 15 أغسطس». 

وأشارت الناشف إلى أنه «في عدة حالات، تم عرض الجثث على الملأ، وأدى ذلك إلى إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان».  كما أوضحت أنه «في ولاية ننغرهار وحدها، يبدو أنه تم ارتكاب ما لا يقل عن 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان».

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اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في مطلع ديسمبر نظام طالبان بتنفيذ «إعدامات من دون محاكمة» بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية كشفت عنها منظمات معنية بحقوق الإنسان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.

 الإعدام من دون محاكمة أو الاختفاء القسري لـ47 شخصًا 
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا قالت إنه يوثق الإعدام من دون محاكمة أو الاختفاء القسري لـ47 من أعضاء قوات الأمن الوطني الأفغانية، وغيرهم من العسكريين ورجال الشرطة والاستخبارات «الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوات طالبان» بين منتصف أغسطس وأكتوبر.

ورفضت طالبان هذه الاتهامات معتبرة أنها «لا تستند إلى أي دليل»، وقالت على لسان الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان  قاري سيد خوستي «سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن» التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي «لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية».

«جوع وبؤس» وبرنامج  الأغذية العالمي 
أشارت الناشف أيضًا إلى معاناة الشعب الأفغاني الذي يواجه بحسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأوضحت أن الأزمة «تفاقمت جراء تأثير العقوبات وتجميد أصول الدولة» محذرةً المجتمع الدولي من أن «خياراته السياسية هي مسألة حياة أو موت» بالنسبة للأفغان.

وساعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 15 مليون شخص حتى الآن في العام 2021 في أفانستان، بينهم سبعة ملايين فقط في شهر نوفمبر، مقابل أربعة ملايين في سبتمبر.

وأعلن الثلاثاء، أنه سيسرع عملياته بهدف مساعدة «أكثر من 23 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد» في أفغانستان المعرّضة لتداعيات الشلل الاقتصادي والجفاف الناجم عن الاحترار المناخي.

والعجلة الاقتصادية متوقفة منذ وصول طالبان إلى السلطة ما دفع بالمجتمع الدولي إلى تجميد مساعدته التي كان الاقتصاد الأفغاني يقوم عليها. وأكدت المسؤولة عن برنامج الأغذية العالمي في البلاد ماري-إيلين ماكغرورتي أن «أفغانستان تواجه وضع جوع وبؤس لم أر مثله منذ أكثر من عشرين عامًا عملت خلالها لحساب برنامج الأغذية».

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