بوتين يريد مفاوضات «فورية» مع حلف الأطلسي حول أمن روسيا على خلفية التوترات في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى إجراء مفاوضات «فورية» مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حول الضمانات التي ينبغي تقديمها لروسيا بشأن أمنها، على خلفية توترات حول أوكرانيا.

وأوضح الكرملين في بيان بعد محادثة بين الرئيس الروسي ونظيره الفنلندي، أن «بوتين أشار إلى ضرورة إطلاق فورًا مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي لتحديد الضمانات القانونية لأمن بلادنا، بهدف استبعاد التوسع المستقبلي للحلف نحو الشرق ونشر منظومات أسلحة تهدّد روسيا في أوكرانيا ودول أخرى مجاورة»، بحسب «فرانس برس».

وفرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب «أعمال مزعزعة للاستقرار» نُفذت في أوكرانيا وفي عدة دول أفريقية، بحسب ما أفادت عدة مصادر أوروبية.

ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ. وتشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على تأشيرات سفر وتجمدي أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وقبيل الاجتماع، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على «أهمية أن تدرك روسيا أن أي هجوم على أوكرانيا ستكون له كلفة اقتصادية باهظة عليها».

وقال معاونو بوريل في تصريحات لـ«فرانس برس» إن «روسيا تمتلك قدرات كبيرة جدة على التسبب بأضرار من خلال مجموعة المرتزقة فاغنر، والعمليات المزعزعة للاستقرار والهجمات السيبرانية. لكن اقتصادها ضعيف لأنه يعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز».

حذَّرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، روسيا الأحد في ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول بإنجلترا، من أنها سوف تتعرض لـ«عواقب هائلة»، في حال اجتياح أوكرانيا.

وقالت تراس إن اجتماع وزراء الخارجية السبعة أظهر «الصوت الموحد جدًا لبلدان مجموعة السبع التي تمثل 50% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، والواضح جدًا بأن روسيا ستتحمل عواقب هائلة في حال اجتياح أوكرانيا».