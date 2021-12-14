شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»

روجر ووترز وسوزان ساراندون يتظاهران مع آخرين أمام القنصلية البريطانية في نيويورك ضد تسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة، 13 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

أعرب غابرييل شيبتون، عن خشيته من وفاة شقيقه، مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ، خلال المعركة القانونية ضد تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة.

وتظاهر شيبتون، وهو منتج سينمائي، الإثنين أمام القنصلية البريطانية في مانهاتن مع مجموعة من نحو 30 شخصًا، بينهم الممثلة الأميركية الكوميدية سوزان ساراندون والموسيقي البريطاني روجر ووترز، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال شيبتون إنه «قلق جدًا» حيال ما يثقل كاهل جوليان ويزيد الضغط عليه، مضيفًا: «نحن نعيش في خوف من أنه لن يصمد أو أن يموت» خلال الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليمه».

وهي ليست المرة الأولى التي يُبدي شيبتون قلقه حيال صحة أخيه البالغ خمسين عامًا، وكانت خطيبة أسانغ، ستيلا موريس، كشفت لجريدة «ميل» البريطانية الأحد أنه أصيب نهاية أكتوبر بجلطة دماغية في السجن.

ويقبع الأسترالي أسانغ في سجن شديد الحراسة قرب لندن، وكان أوقِف في أبريل العام 2019 بعد سبع سنوات من لجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن. وقال شقيقه إن أسانغ «لم يعد الرجل الذي كان عليه عندما بدأ كل ذلك، لكنه يظل قويًا ومكافحًا».

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وعبر أقارب أسانغ ومؤيّدوه عن مخاوفهم هذه، بعد انتصار كبير للولايات المتحدة، الجمعة، في معركتها للتوصّل إلى تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس»، بعدما ألغت المحكمة البريطانية العليا قرار المحكمة الابتدائية بمنع تسليمه إلى واشنطن.

تتهم الولايات المتحدة أسانغ بنشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارًا من العام 2010 عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية لا سيّما في العراق وأفغانستان، وهو ملاحق خصوصًا بتهمة التجسس ويواجه عقوبة تصل إلى 175 عامًا في السجن في قضية تمثّل بحسب مؤيّديه «هجومًا خطرًا جدًا على حرية الصحافة».