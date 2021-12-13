غواتيمالا: الحكومة تسعى إلى لم شمل 2000 طفل مع والديهم في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 08:14 مساء
مهاجرون من غواتيمالا يحاولون الهروب من الأوضاع في بلادهم. (أرشيفية: الإنترنت)

ستبحث الحكومة الغواتيمالية عن نحو 2000 طفل يمكنهم طلب الانضمام إلى والديهم المقيمين في الولايات المتحدة في البلاد، لثنيهم عن الهجرة بشكل غير قانوني، وفق ما أعلن الرئيس أليخاندرو جياماتي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الغواميتالي، في مقابلة تلفزيونية إن«أطفال غواتيمالا الذين يعيش آباؤهم هناك في الولايات المتحدة لهم الحق في الذهاب إلى ذلك البلد بشكل قانوني. لا يتوجب عليهم الدفع  إلى مهرب».

ويأتي هذا الإعلان بعد مأساة مقتل 55 مهاجرًا في حادث انقلاب شاحنة على طريق رئيسي في ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، يؤدي إلى الولايات المتحدة.

أوضح جياماتي: «في الأسابيع القليلة المقبلة سنبحث عن نحو ألفي قاصر ونبدأ عملية التسوية حتى يتمكنوا من السفر بشكل قانوني»، إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن العملية ستبدأ بعد «مصادقة الولايات المتحدة على القائمة النهائية». 

وأضاف: أنه «يمكن استخدام الطائرات التي تحمل مبعدين من الولايات المتحدة، لنقل الأطفال للم شملهم مع والديهم».

وقامت الولايات المتحدة بترحيل 54599 غواتيماليًا جوًا في العام 2019، ما يُعد عددا قياسيا. في العام التالي، انخفض عدد المبعدين إلى 21057 بسبب جائحة «كوفيد-19»، كذلك، يعتزم جياماتي إطلاق خطة لتشديد عقوبة السجن للمهربين، الذين حملهم مسؤولية المأساة الأخيرة في المكسيك. 

وهو أعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد الحادث. ولم يتم التعرف على الضحايا رسميًا حتى الآن بسبب الافتقار إلى وثائق تثبت هويتهم، يغادر آلاف الغواتيماليين البلاد كل عام هربًا من أعمال العنف والفقر بحثًا عن حياة أفضل في الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا مهتمة باستنساخ تجربة المغرب في مواجهة جائحة «كورونا»
ليبيا
«بوابة الوسط» تسرد إحصائية الأسبوع الرابع في الدوري: 74 هدفا.. الأهلي بنغازي ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. الاتحاد 1 - 0 الأهلي طرابلس.. كمارا يسجل
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مجلس النواب ومفوضية الانتخابات
كاريكاتير
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا
اقتصاد
أنشيلوتي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: الريال أكثر صلابة
رياضة عالمية
بالفيديو: «شكرا» جريني وجميلة تتخطى المليون مشاهدة
ثقافة وفن
مرشحون للرئاسة يطلقون مبادرة لعدم تأجيل الانتخابات
ليبيا
الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: بدء التطعيم بالجرعة التعزيزية ضد «كورونا»
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
جوليان أسانج يتعرض لـ«جلطة دماغية» في السجن
دولى
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج الدوري الليبي الممتاز بعد الجولة الرابعة
رياضة محلية
(فيديو) حاكم كنتاكي: 80 قتيلا في الولاية جراء الأعاصير بحسب حصيلة جديدة
دولى
14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري
رياضة محلية
الأدمغة الهندية تسيطر على معاقل التكنولوجيا العالمية
علوم وتكنولوجيا
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
سباق التسلح بين المغرب والجزائر
وجهات نظر
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإمارات تقترب من اعتماد القيادة الذاتية في طرقها