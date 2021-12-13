إطلاق الشيخ رائد صلاح بعد تنفيذ عقوبة بالسجن في إسرائيل

زعيم الحركة الإسلامية فرع الشمال الشيخ رائد صلاح يحتفل مع أنصاره بعد إطلاقه من سجن إسرائيلي في مدينة أم الفحم. (أ ف ب)

أُطلق سراح زعيم الحركة الإسلامية فرع الشمال الشيخ رائد صلاح، الإثنين من سجن إسرائيلي، حيث نفذ عقوبة مدتها 16 شهرًا.

استقبل الشيخ صلاح، وهو من عرب إسرائيل، آلاف من مناصريه في مدينة أم الفحم (شمال) حيث أُطلقت المفرقعات احتفالًا بعودته، وفق «فرانس برس».

تهمة «التحريض على الإرهاب»

دانت محكمة حيفا (شمال غرب) العام الماضي صلاح بتهمة «التحريض على الإرهاب» وبـ«الإشادة بالإرهاب أو التعاطف معه أو تشجيعه» في خطب ألقاها بعد مقتل شرطيَيْن على أيدي ثلاثة عرب إسرائيليين العام 2017 على مقربة من المسجد الأقصى في القدس. وعلى إثر هذه الحادثة، اندلعت أعمال عنف في المسجد الأقصى ومحيطه استمرت أسبوعين.

يتزعم صلاح الفرع الشمالي من الحركة الإسلامية المحظورة منذ أواخر العام 2015 في إسرائيل التي تتهمها بتحريض العرب الإسرائيليين والفلسطينيين على العنف.

أما الحركة الإسلامية الجنوبية التي انشقت عن الحركة بقيادة صلاح العام 1996، فيقودها منصور عباس الذي أعلن في يونيو دعمه لتشكيل حكومة يرأسها اليميني المتطرف نفتالي بينيت، في خطوة غير مسبوقة من جانب حزب عربي إسرائيلي.

أوقف صلاح في أغسطس 2017 بعدما اعتُقل لتسعة أشهر

وكان منصور عباس أكد قبل الانتخابات التي أُجريت في مارس، أن حركته مستعدة للعمل مع أي حكومة إسرائيلية مصممة على تحسين حياة العرب الإسرائيليين.

يشكل العرب 20% من عدد السكان في إسرائيل الذي يبلغ تسعة ملايين، وهم أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل العام 1948، ويؤكدون أنهم ضحايا التمييز من جانب الأكثرية اليهودية.

وتدعو الحركة الإسلامية فرع الشمال بقيادة صلاح من جانبها العرب الإسرائيليين إلى مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية، معتبرة أنها تعطي شرعية لمؤسسات الدولة العبرية.

سبق أن أوقف صلاح في أغسطس 2017 بعدما اعتُقل لتسعة أشهر العام 2016 بسبب دعوته لـ«إطلاق انتفاضة إسلامية» للدفاع عن المسجد الأقصى. ويؤكد مناصروه أن خطبه تندرج في إطار حرية التعبير وأن توقيفه المتكرر ليس سوى ترهيب سياسي.