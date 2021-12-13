بوريس جونسون يدعو بوتين إلى «خفض التوتر» في أوكرانيا

صورة مركبة للرئيس فلاديمير بوتين (يمين)، ورئيس الوزراء بوريس جونسون. (الإنترنت)

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجرى محادثة الإثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه «خفض التوتر» مع أوكرانيا، محذرًا من أن أي تدخل عسكري سيشكل «خطأ استراتيجيًّا».

وقالت الحكومة، في بيان، إن جونسون أعرب خلال الاتصال الهاتفي «عن قلق المملكة المتحدة العميق بشأن تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وكرر أهمية العمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل خفض التوتر»، بحسب «فرانس برس».

وحذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، روسيا، الأحد، في ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول بإنجلترا، من أنها سوف تتعرض لـ«عواقب هائلة»، في حال اجتياح أوكرانيا.

وقالت تراس إن اجتماع وزراء الخارجية السبعة أظهر «الصوت الموحد جدًّا لبلدان مجموعة السبع التي تمثل 50% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، والواضح جدًّا بأن روسيا ستتحمل عواقب هائلة في حال اجتياح أوكرانيا».

وفرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب «أعمال مزعزعة للاستقرار» نُفذت في أوكرانيا وفي عدة دول أفريقية، بحسب ما أفادت عدة مصادر أوروبية.

ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.