إصابة رئيس جنوب أفريقيا بفيروس «كوفيد-19»

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. 12 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

أظهرت الفحوص، الأحد، إصابة رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بـ«كوفيد-19» على ما أعلنت الرئاسة في بيان، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج من أعراض خفيفة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الرئاسة إن رامافوزا الذي تلقى التطعيم بالكامل، بدأ يشعر بأنه ليس على ما يرام إثر مغادرته مراسم تأبين رسمية لنائب الرئيس السابق، إف دبليو دي كليرك، في كيب تاون في وقت سابق الأحد، لكن معنوياته جيدة ويخضع لمراقبة الأطباء، وكان الرئيس يضع قناعًا أسود خلال المراسم التي جمعت نحو 200 شخص في كنيسة بالمدينة، إلا عندما ألقى خطاب التأبين.

الرئاسة تؤكد إصابة الرئيس

وقالت الرئاسة إن مراسم التأبين «جرت اليوم وفق القواعد الصحية»، من دون أن تعطي مزيد التفاصيل بشأن ما إذا كان رامافوزا مصابًا بالمتحور «أوميكرون»، ورُصِدت نسخة «أوميكرون» المتحور من فيروس «كورونا» أول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وأثارت ذعرًا عالميًّا بسبب مخاوف من أنها قد تكون معدية أكثر من المتحورات الأخرى، وسيبقى رامافوزا حاليًا في الحجر الذاتي في كيب تاون، وقد فوض كل المسؤوليات إلى نائب الرئيس ديفيد مابوزا للأسبوع المقبل.

وقالت الرئاسة إنه خلال الزيارة الأخيرة لأربع دول في غرب أفريقيا، خضع الرئيس والوفد الجنوب أفريقي بكامله لفحوص الكشف عن «كوفيد» في جميع البلدان، وأشار إلى أن الرئيس والوفد عادوا إلى جنوب أفريقيا من جمهورية السنغال، الأربعاء 8 ديسمبر، بعد حصولهم على نتائج اختبارات سلبية.

ونقل البيان عن رامافوزا قوله إن إصابته تمثل تحذيرًا لجميع المواطنين لناحية أهمية تلقي التطعيم والبقاء متيقظين، وشدد البيان على أن «التطعيم يظل أفضل حماية ضد المرض الشديد ودخول المستشفى»، وتابع: «يُنصح الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالرئيس اليوم، بمراقبة أي أعراض أو الخضوع لفحوص».

ورغم رصد إصابات بـ«أوميكرون» في كل أنحاء العالم، لم يتضح تمامًا بعد ما إذا كان هذا المتحور يسبب أعراضًا أكثر خطورة من سواه من المتحورات، وأعلنت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية، الخميس، أن معظم الإصابات بالمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» في الاتحاد الأوروبي تبدو «طفيفة».

وصرح ماركو كافاليري، رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة التي تتخذ أمستردام مقرًّا لها، بأن «الإصابات تبدو بمعظمها طفيفة، لكن ينبغي علينا جمع مزيد الأدلة لتحديد ما إذا كانت خطورة المرض الذي يسببه أوميكرون مختلفة عن خطورة كل المتحورات التي انتشرت حتى الآن».

من جهتها، قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن الإصابات بفيروس «كورونا» في أفريقيا تضاعفت تقريبًا خلال أسبوع بظل انتشار «أوميكرون»، لكن الحالات التي تستلزم دخول المستشفى في جنوب أفريقيا لا تزال منخفضة.

وفي مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت، قال فرع منظمة الصحة العالمية في أفريقيا إن القارة سجلت 107 آلاف حالة إضافية في أسبوع حتى يوم الأحد، مقارنة بـ55 ألفًا في الأسبوع السابق، ولفت إلى أن المتحور أوميكرون «يصل إلى مزيد البلدان في أفريقيا»، مشيرًا إلى أنه يجري تكثيف البحث لمعرفة ما إذا كان المتحور الجديدة هو السبب في الارتفاع الحاد بعدد الإصابات.