فيتو روسي في مجلس الأمن ضد قرار يعتبر تغير المناخ تهديدًا للأمن الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 05:53 مساء
قاعة اجتماعات مجلس الأمن. (الإنترنت)

استخدمت روسيا الإثنين في مجلس الأمن الدولي، حقّ النقض ضد مشروع قرار أعدّته النيجر وإيرلندا يعتبر تغير المناخ تهديدًا للأمن الدولي، كان قد حظي بدعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويطلب النصّ الذي أيّده 12 من بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة «دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في استراتيجيات الأمم المتحدة الشاملة لمنع نشوب النزاعات»، وفق ╙فرانس برس». 

وصوّتت الهند بدون أن يكون لديها حقّ النقض، ضد النصّ معتبرةً أن التغيّر المناخي ليس مرتبطًا بمشكلة الأمن الدولي إنما بالتطوّر الاقتصادي، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

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