القضاء السويسري يغلق ملف التحقيق في أرصدة ملك إسبانيا السابق

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس في بالما دي مايوركا.1 أبريل 2018. (فرانس برس)

أعلن القضاء السويسري، الإثنين، إغلاق التحقيق في أصول ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول في البلاد، ومنها مبلغ الـ100 مليون دولار الذي دفعته السعودية.

في ختام تحقيق استمر ثلاث سنوات، خلص مكتب المدعي العام في جنيف إلى أن «كل هذه التحويلات لم تكن موثقة بما فيه الكفاية»، وأن التحقيق لم يسمح مع ذلك «بإثبات وجود صلة كافية بين المبلغ المدفوع من السعودية والعقود المتعلقة ببناء شبكة قطار سريع»، وفق «فرانس برس».

وسيتحمل المتهمون، وبينهم ملك اسبانيا السابق، تكاليف الإجراء البالغة 200 ألف فرنك سويسري (192 ألف يورو).

في 6 أغسطس 2018، فتح القضاء السويسري دعوى جنائية بتهمة «غسل الأموال المشدد» بعد نشر مقالات صحفية تفيد بأن ملك إسبانيا السابق تلقى عمولات غير قانونية في سياق العقود العامة التي حصلت عليها شركات إسبانية.

100 مليون دولار من وزارة المالية السعودية

وكان يشتبه في أن تكون هذه العمولات مرتبطة بتوقيع عقد من قبل شركات إسبانية لبناء قطار سريع يربط المدينة المنورة بمكة في السعودية.

أثبت التحقيق أن خوان كارلوس تلقى في 8 أغسطس 2008 على حساب مؤسسة «LUCUM» الذي تم فتحه مع بنك «MIRABAUD & CIE SA» في جنيف (سويسرا) مبلغ 100 مليون دولار (88.8 مليون يورو) من وزارة المالية السعودية.

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وذكرت النيابة أن التحقيق كشف أيضًا تحويلات أخرى تلقاها خوان كارلوس الأول أو عشيقته السابقة كورينا زو ساين فيتغنشتاين، «أي 1.895.250 مليون دولار أميركي - نقدًا 5.000.000 ملايين دولار أميركي. - 2.000.000 مليون دولار أميركي. - من الكويت والبحرين» (ما يقارب تسعة ملايين دولار).

وفي يونيو 2012، أغلق حساب مؤسسة «LUCUM» وتم تحويل المبلغ المقدر بـ65 مليون يورو إلى حساب في جزر البهاماس لشركة تملكها كورينا زو ساين فيتغنشتاين.

غياب وثائق كافية تبرر عمليات التحويل والتبرعات

وفي ختام التحقيق، اعتبر مكتب المدعي العام في جنيف أن «استخدام مؤسسة وكذلك شركات محلية من قبل مختلف الأطراف في هذا الملف أظهر رغبة في التستر والإخفاء».

وأضاف أن «هذه المبالغ ومصدر الأصول وغياب وثائق كافية تبرر عمليات التحويل والتبرعات المتتالية المزعومة (أولًا من الملك السعودي لصالح خوان كارلوس الأول، ثم من الأخير لصالح زو ساين فيتغنشتاين، بالاضافة إلى أن التسلسل الزمني للأحداث شكلت أدلة تدين المتهمين».

الملك السابق خوان كارلوس شخصية محورية في التحول الديمقراطي بعد وفاة الديكتاتور الإسباني فرانكو العام 1975، وقد تنازل عن العرش العام 2014 على خلفية فضائح. وفتحت بحقه ثلاثة تحقيقات قضائية في إسبانيا. وقرر الادعاء الإسباني مطلع ديسمبر تمديد تحقيقه ستة أشهر.