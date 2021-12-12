جوليان أسانج يتعرض لـ«جلطة دماغية» في السجن

متظاهرون يرفعون لافتة داعمة لجوليان اسانج ورافضة لتسليمه للولايات المتحدة. (أ ف ب)

أصيب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج (50 عامًا) بـ«جلطة دماغية طفيفة» في نهاية أكتوبر في السجن في خضم معركة قانونية ضد تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، حسبما أكّدت خطيبته ستيلا موريس.

وقالت موريس إن أسانج أُصيب بجلطة دماغية طفيفة في 27 أكتوبر في اليوم الأول للنظر في استئناف أميركي ضد رفض تسليم مؤسس موقع ويكيليكس الذي تريد واشنطن محاكمته على خلفية تسريب لعدد هائل من الوثائق، وفق «فرانس برس».

وأسانج محتجز منذ سنتين ونصف السنةفي سجن بيلمارش الخاضع لحراسة أمنية مشددة شرق لندن حيث نقل فور إخراجه في أبريل 2019 من سفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ قبل سبع سنوات من ذلك متنكرًا بملابس مسلّم بضائع، في وقت كان يواجه ملاحقات في السويد بتهمة الاغتصاب، تم إسقاطها لاحقًا.

أسانج أصيب بـ«نوبة إقفارية عابرة»

وكتتب موريس، مساء السبت، في تغريدة «يجب أن يُطلق سراحه. الآن». وأفادت صحيفة «ميل أون صنداي» أن أسانج أصيب بـ«نوبة إقفارية عابرة» أو «نوبة نقص تروية عابرة» أدت إلى انقطاع موقت في ضخّ الدم في جزء من الدماغ، ما تسبّب له بفقدان في الذاكرة وعلامات إصابة بأضرار في الأعصاب وترّهل جفنه الأيمن. وقالت الصحيفة إنه يأخذ أدوية مذّاك الوقت.

- بريطانيا: القضاء يلغي قرار رفض تسليم جوليان أسانغ إلى واشنطن

- «فرانس برس»: موسكو تعتبر إلغاء رفض تسليم أسانغ للولايات المتحدة «مشينا»

وقالت ستيلا موريس «أعتقد أن لعبة الشطرنج هذه المستمرّة، معركة تلو الأخرى، هذا الضغط الشديد، كل هذا تسبب بالجلطة الدماغية لجوليان في 27 أكتوبر»، معربةً عن خوفها من أن يعاني خطيبها من جلطة دماغية خطيرة اكثر.

محكمة استئناف لندن تلغي قرار المحكمة الابتدائية بمنع تسليمه

ويأتي الكشف عن الحالة الصحية لأسانج بعد انتصار كبير للولايات المتحدة في معركتها للحصول على تسليم مؤسس موقع ويكيليكس عندما ألغت محكمة استئناف لندن قرار المحكمة الابتدائية بمنع تسليمه إلى واشنطن. ويعتزم جوليان أسانج استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

عرف أسانج بشكل واسع العام 2010 حين سرّب أكثر من 700 ألف وثيقة سرية متعلقة بحربي العراق وافغانستان بينها اكثر من 250 ألف برقية دبلوماسية أربكت الولايات المتحدة، واعتبره المدافعون عنه بطل حرية الإعلام. وهو يواجه حكمًا بالسجن لفترة تصل إلى 175 عامًا.