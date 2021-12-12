رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية غير مسبوقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. (الإنترنت)

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأحد، إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين العام الماضي.

وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بينيت «وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي» مساء الأحد، وفق «فرانس برس».

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات. والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيرًا المغرب.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محليًّا لأزمة تفشي وباء «كوفيد-19»، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

ويعتبر الموقف المتقارب من إيران بين إسرائيل وبعض دول الخليج من الأسباب المساهمة في إقامة العلاقات. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، زار الإمارات أواخر يونيو الماضي، وقام بتدشين أول سفارة إسرائيلية في الخليج.