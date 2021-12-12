رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 08:23 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. (الإنترنت)

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأحد، إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين العام الماضي.

وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بينيت «وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي» مساء الأحد، وفق «فرانس برس».

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات. والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيرًا المغرب.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محليًّا لأزمة تفشي وباء «كوفيد-19»، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

ويعتبر الموقف المتقارب من إيران بين إسرائيل وبعض دول الخليج من الأسباب المساهمة في إقامة العلاقات. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، زار الإمارات أواخر يونيو الماضي، وقام بتدشين أول سفارة إسرائيلية في الخليج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري
رياضة محلية
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
مشهد في مسلسل يتسبب بتراجع أسهم شركة أميركية
ثقافة وفن
1.2 مليار دولار صادرات روسيا من «سبوتنيك» منذ يناير الماضي
اقتصاد
المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا تعيد لعائلة سيكو توري منزلا صادرته منذ 30 ...
دولى
«حماس» تكشف أسباب الانفجار في مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
دولى
لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. كرواع يخطف الفوز بهدفين لـ«الأخضر» على حساب «النصر»
رياضة محلية
(فيديو) الولايات المتحدة: مقتل أكثر من 50 شخصا إثر إعصار بولاية كنتاكي
دولى
«المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
ليبيا
في محاولة لخفض أسعار النفط.. واشنطن تطرح 18 مليون برميل من الاحتياطي
اقتصاد
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 - 9 ديسمبر 2021)
ليبيا
تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين «أ»؟