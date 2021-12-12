حاكم كنتاكي: 80 قتيلا في الولاية فقط جراء الأعاصير بحسب حصيلة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 05:10 مساء
مواطنان يحاولان إغلاق عداد الغاز المتسرب بعد أن دمر إعصار في مايفيلد كنتاكي، ورشة إصلاح السيارات الخاصة به. (أ ف ب)

قضى ثمانون شخصًا على الأقل في ولاية كنتاكي الأميركية وحدها بسبب الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وفق ما أعلن الحاكم آندي بيشير الأحد، في حصيلة جديدة.

وأكد بيشير لشبكة «سي إن إن» أن «هذا العدد سيتجاوز مئة»، واصفًا سلسلة الأعاصير بأنها «الأكثر فتكًا» في تاريخ كنتاكي. وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية في أنحاء الولايات المتحدة إلى ما لا يقل عن 93 قتيلًا، وفق «فرانس برس».

وأسفرت الأعاصير التي ضربت ولايات أميركية عدة، ليل الجمعة السبت، في حصيلة أولية عن سبعين قتيلًا في ولاية كنتاكي وحدها، وفق ما أفاد حاكمها صباح السبت.

وقال آندي بيشير في مؤتمر صحفي: «كنا شبه متأكدين أننا سنخسر أكثر من خمسين (من سكان الولاية). وأنا متأكد راهنًا أن هذا العدد يتجاوز سبعين، وقد يتجاوز مئة بحلول نهاية اليوم»، وفق «فرانس برس».

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، أن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل «مأساة تفوق التصور». وأوضح بايدن عبر «تويتر» أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفًا: «نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين».

ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة له، التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، وفق الحاكم آندي بيشير. وفي نفس الليلة اجتاحت عاصفة مستودعًا كبيرًا لشركة «أمازون» في ولاية إيلينوي كان بداخله قرابة مئة موظف، وفق وسائل إعلام محلية.

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة، فيما تناثرت قضبان الحديد الملتوية والأشجار المقتلعة وحجارة الطوب في الشوارع، تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري
رياضة محلية
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
مشهد في مسلسل يتسبب بتراجع أسهم شركة أميركية
ثقافة وفن
1.2 مليار دولار صادرات روسيا من «سبوتنيك» منذ يناير الماضي
اقتصاد
المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا تعيد لعائلة سيكو توري منزلا صادرته منذ 30 ...
دولى
«حماس» تكشف أسباب الانفجار في مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
دولى
لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. كرواع يخطف الفوز بهدفين لـ«الأخضر» على حساب «النصر»
رياضة محلية
(فيديو) الولايات المتحدة: مقتل أكثر من 50 شخصا إثر إعصار بولاية كنتاكي
دولى
«المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
ليبيا
في محاولة لخفض أسعار النفط.. واشنطن تطرح 18 مليون برميل من الاحتياطي
اقتصاد
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 - 9 ديسمبر 2021)
ليبيا
تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين «أ»؟