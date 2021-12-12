المتمردون الإثيوبيون يستعيدون السيطرة على مدينة لاليبيلا التراثية

جنود إثيوبيون يتدربون في جنوب تيغراي. (أ ف ب)

استعاد المتمردون الإثيوبيون، الأحد، السيطرة على مدينة لاليبيلا في شمال إثيوبيا والتي تضم موقعًا مدرجًا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وذلك بعد أحد عشر يومًا من إعلان الحكومة الإثيوبية السيطرة عليها، وفق ما أفاد سكان.

وقال أحد السكان، الأحد، إن متمردي تيغراي «موجودون في وسط المدينة، لم تقع معارك»، فيما أكد آخر «لقد عادوا. إنهم هنا»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الإثنين الماضي، أنها استعادت مدينتي ديسي وكومبولشا الرئيسيتين في شمال البلاد بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» السيطرة عليهما، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب المكتب الإعلامي للحكومة في تغريدة: «مدينة ديسي التاريخية ومدينة كومبولشا التجارية والصناعية، حُرّرتا من جانب قوات الأمن المشتركة الشجاعة».

وحث رئيس الحكومة الإثيوبي آيي أحمد، نهاية شهر نوفمبر المنصرم، متمردي تيغراي على «الاستسلام»، مؤكدًا أن الجيش يقترب من النصر بعد أسبوع على إعلانه أنه سيتوجه إلى الجبهة لقيادة قواته.

الجيش وقوات خاصة تسيطر سيطرت على بلدة شيفرا

وظهر رئيس الحكومة في مقطع الفيديو مرتديًا زيًّا عسكريًّا إلى جانب جنود في ما يبدو أنه إقليم عفر الذي شهد مواجهات في الأسابيع الأخيرة مع تقدم مقاتلي جبهة «تحرير شعب تيغراي» نحو منطقتي عفر وأمهرة لمحاولة السيطرة على طريق استراتيجي يربط جيبوتي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنذاك، أن الجيش وقوات خاصة من منطقة عفر سيطرت على بلدة شيفرا. وأعلن آبي أحمد الثلاثاء أن النجاحات ستتكرر على الجبهة الغربية أي في منطقة أمهرة. وأضاف رئيس الحكومة: «يجب أن يستسلموا اليوم لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (الجيش)». وتابع: «لقد هُزم العدو. حققنا انتصارًا كبيرًا على الجبهة الشرقية في يوم واحد. والآن سنكرر هذا النصر في الغرب».