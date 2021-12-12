البرازيل: أحكام طويلة بالسجن في قضية حريق أسفر عن 242 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 04:14 مساء
أقارب ضحايا الحريق في مرقص كيس العام 2013 في البرازيل. (أ ف ب)

أصدر القضاء البرازيلي أحكامًا بالسجن تراوح بين 18 و22 عامًا على أربعة متهمين في قضية الحريق الذي شب في مرقص وأسفر عن سقوط 242 قتيلًا العام 2013 في جنوب البلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

والمتهمون الأربعة هم رجلا أعمال وعضوان في فرقة موسيقية كانت تقدم عرضًا عندما اندلع الحريق في مرقص كيس في ولاية ريو غراندي دو سول بسبب ألعاب نارية في 27 يناير 2013.

وحوكم الأربعة بتهمة قتل الضحايا الـ242 وهم بغالبيتهم من الشباب ومحاولة قتل الجرحى البالغ عددهم 636، ونطق القاضي أورلاندو فاسيني نيتو بالحكم أمام ناجين وأقاربهم، في اليوم العاشر من المحاكمة التي جرت في بورتو أليغري.

واستمع القاضي مع هيئة محلفين ضمت سبعة أعضاء إلى إفادات 14 ناجيًا و19 شاهدًا والمتهمين الأربعة، وصدرت في حق اليساندرو كاليغارو سبور (38 عامًا) وهو أحد مالكي المرقص العقوبة الأشد مع 22 عامًا وستة أشهر في حين حكم على شريكه مارو لونديرو هوفمان (56 عامًا) بالسجن 19 عامًا وستة أشهر.

وحكم على كل من المنتج الموسيقي لوسيانو بونيليا لياو (44 عامًا) والموسيقي مارسيلو دي جيسوس دوس سانتوس (41 عاما) بالسجن 18 عاما.

وكان الحريق اندلع فجر 27 يناير 2013  خلال حفلة في هذا المرقص الواقع في مدينة سانتا ماريا عندما أشعل عضو في الفرقة الموسيقية ألعابًا نارية أضرمت النار في سقف المرقص الاصطناعي.

وقضى عدد كبير من الضحايا حرقًا أو اختناقًا  فيما فر عضوا الفرقة الموسيقية من المرقص، وأظهر التحقيق ان أجهزة إطفاء الحريق لم تكن صالحة مع وجود بابين فقط لإخلاء المكان.

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