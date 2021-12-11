بايدن: الأعاصير التي تضرب وسط الولايات المتحدة «مأساة تفوق التصور»

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، أن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل «مأساة تفوق التصور».

وأوضح بايدن عبر «تويتر» أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفًا: «نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين»، بحسب «فرانس برس».

ولقي 50 شخصًا على الأقل حتفهم في كنتاكي بعدما اجتاحت أعاصير الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة وتسببت بتدمير جزء من مدينة، حسبما أعلن حاكم الولاية للصحفيين، في وقت عاثت عواصف أخرى دمارًا في مساحات واسعة من البلاد.

ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة له، التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، وفق الحاكم آندي بيشير. وفي نفس الليلة اجتاحت عاصفة مستودعًا كبيرًا لشركة «أمازون» في ولاية إيلينوي كان بداخله قرابة مئة موظف، وفق وسائل إعلام محلية.

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة، فيما تناثرت قضبان الحديد الملتوية والأشجار المقتلعة وحجارة الطوب في الشوارع، تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.