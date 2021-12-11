«حماس» تكشف أسباب الانفجار في مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 05:50 مساء
انفجارات في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع، ليلة 16 مارس 2021. (الإنترنت)

أفادت حركة «حماس» الفلسطينة، السبت في بيان، بأن الانفجار الذي وقع مساء الجمعة في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان سببه احتكاك كهربائي في مخزن يحوي أسطوانات أكسجين مخصصة لمرضى «كوفيد-19».

وقال مسؤول فلسطيني في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور (جنوب) إن رجلاً توفي متأثرًا بإصابته جراء الانفجار الذي أسفر أيضًا عن عدد من الجرحى، وفق «فرانس برس».

-  انفجار مستودع ذخيرة في مخيم للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان

وأفاد مصدر عسكري، الجمعة، بأن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة والأسلحة، لكن حركة «حماس» نفت ذلك، وأكدت أنه ناجم عن «تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظفات والمطهرات».

 النيران تلحق الضرر بالممتلكات والخسائر محدودة
وأضافت «حماس» في بيانها أن النيران ألحقت الضرر «ببعض الممتلكات وكانت الخسائر محدودة».

والجمعة قال سكان في المخيم إن انفجارًا ضخمًا وقع قرب مسجد تابع لحركة «حماس» في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور، اندلعت إثره نيران ضخمة. وسمع سكان في صور دوي الانفجار.

وشوهد في المكان دخان أسود متصاعد من موقع الانفجار، وسيارات إسعاف تدخل إلى المخيم الذي انتشر الجيش اللبناني في محيطه. 
 ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 192 ألف لاجئ فلسطيني على الأقل في مخيمات تحولت على مر السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعًا من الأمن الذاتي داخل المخيمات، مع تنسيق أمني وثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

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